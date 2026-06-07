‌رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان بر ضرورت همکاری وزارتخانه و دستگاههای اجرایی برای تأمین و ایجاد ساختمان «خانه شاهنامه» در شهرستان الیگودرز تأکید کرد.

سمانه حسن‌پور با اشاره به تشکیل کارگروه تخصصی برای تأمین و ایجاد ساختمان فرهنگی «خانه شاهنامه» در شهرستان الیگودرز ، برضرورت همکاری وزارتخانه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای نهایی کردن این طرح تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛

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رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان، در نشستی با حضور مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرماندار الیگودرز و معاون منابع طبیعی استان، دستور کار تأمین ساختمان فرهنگی «خانه شاهنامه» را بررسی کرد.





وی با اشاره به شناسایی یک ساختمان در شهرستان الیگودرز و اعلام آمادگی مالک برای فروش آن افزود: در هفته ی جاری، هیئتی به ریاست مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای رایزنی با وزارتخانه مربوطه برای تأمین اعتبارات این طرح اعزام خواهد شد.

‌رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه اولویت ساخت این طرح، نزدیکی به حریم شهر باشد، گفت:برای اطمینان از ساختمان معرفی شده تأمین خانه شاهنامه الیگودرز تیم ارزیابی متشکل از فرمانداری الیگودرز، میراث فرهنگی و گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد و نتیجه را به این سازمان منعکس کنند.

حسن‌پور تأکید کرد: دیگر هزینه‌های مورد نیاز برای تکمیل این طرح از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تأمین خواهد شد.