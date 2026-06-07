حمایت از آرای قانونی مراجع حل اختلاف اداره کار
رئیس دادگستری بردسیر گفت: در راستای صیانت از حقوق کارگران و کارفرمایان، از آرای قانونی مراجع حل اختلاف اداره کار حمایت کرده و همکاری لازم را برای اجرای دقیق این آرا به عمل میآورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
رئیس دادگستری شهرستان بردسیر با تأکید بر لزوم تعامل مستمر میان دستگاه قضا و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: دادگستری در راستای صیانت از حقوق کارگران و کارفرمایان، از آرای قانونی مراجع حل اختلاف اداره کار حمایت کرده و همکاری لازم را برای اجرای دقیق این آرا به عمل میآورد.
علی محبوبپور، رئیس دادگستری شهرستان بردسیر در دیدار با رئیس جدید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهرستان، با اشاره به اهمیت اجرای صحیح قانون کار اظهار کرد: اجرای دقیق و بدون تبعیض قانون، عامل اصلی ایجاد تعادل و آرامش در روابط میان کارگر و کارفرماست که از بروز بسیاری از اختلافات پیشگیری میکند.
وی با بیان اینکه سلامت و امنیت شغلی کارگران از اولویتهای دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: تسریع در پرداخت حقوق و مطالبات کارگران، نقش مستقیمی در حفظ امنیت شغلی و ارتقای بهرهوری در واحدهای تولیدی و اقتصادی ایفا میکند و کارفرمایان باید نسبت به این موضوع اهتمام ویژه داشته باشند.
محبوبپور در بخش دیگری از سخنان خود به ضوابط بهکارگیری اتباع خارجی اشاره کرد و افزود: بهکارگیری نیروی کار اتباع باید دقیقاً در چارچوب قوانین و مقررات مصوب انجام پذیرد و نظارتهای مستمر و قانونی در این خصوص ضروری است.
این مقام قضایی همچنین با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود در دستگاه قضا، اظهار داشت: بهرهگیری از مجازاتهای جایگزین حبس در موارد قانونی، میتواند آثار مثبت اجتماعی به همراه داشته و زمینه مشارکت سازنده افراد در فعالیتهای عامالمنفعه را فراهم آورد.