برترین گورش‌کاران ایران در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی برای حضور در بازی‌های جهانی عشایر ۲۰۲۶ قرقیزستان، به مصاف هم می‌روند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی کشتی گورش، ۲۰ خرداد در شهرستان سیمین شهر استان گلستان برگزار می شود.

برترین گورش‌کاران به نمایندگی از استان‌های مختلف در این مسابقات با هم رقابت می‌کنند.

ورزشکارانی که سطوح بالاتری از توانمندی را به نمایش بگذارند علاوه بر کسب عنوان قهرمانی این رویداد به اردو‌های آماده‌سازی تیم ملی که برای حضور در بازی‌های جهانی عشایر ۲۰۲۶ قرقیزستان برگزار می‌شود، دعوت خواهند شد.

گورش از کشتی‌های بومی محلی رایج در ایران به شمار می‌رود که در آن هر یک از ورزشکاران با گرفتن شالی که حریف به دور کمر می‌بندد، سعی در اجرای فنون و کسب امتیاز می‌کنند.