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میدان داری مردم با عطر همدلی و ایستادگی

هر شب که چراغ میدان‌ها روشن می‌شود، روایت دیگری شکل می‌گیرد. روایت مردمی که نه از سر هیجان زودگذر بلکه از روی آگاهی و باور کنار هم ایستاده‌اند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۷- ۰۹:۲۱
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برچسب ها: میدان داری ، حضور مردم در صحنه ، ایستادگی و مقاومت ، وحدت ، اقتدار ملت ایران
 