به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: میوه بلوبری در بیش از ۳۲ هکتار از باغ‌های شهرستان‌های رشت، انزلی، صومعه سرا، سیاهکل و لاهیجان کاشته می‌شود که بیشترین سطح کشت به میزان ۲۰ هکتار به شهرستان انزلی اختصاص دارد.

وی از افزایش ۱۵ درصدی میران تولید این میوه باغی در گیلان در مقایسه با سال گذشته خبر داد و افزود: پیش بینی می‌شود امسال ۱۱۰ تن بلوبری از باغ‌های استان برداشت شود.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه گیلان شرایط مناسب آب و هوایی را برای تولید این محصول دارد و نخستین تولید کننده بلوبری در کشور است، گفت: اهتمام کشاورزان استان به تولید انواع محصولات کشاورزی و باغی، زمینه رونق اقتصادی و اشتغال پایدار را برای مردم به ویژه در روستا‌ها فراهم می‌کند.

صالح محمدی با اشاره به تولید و پرورش این میوه در گیلان به ۲ روش گلخانه‌ای و زیر سایبان (در فضای باز)، افزود: کنترل شرایط دمای محیط برای تولید، حفاظت از محصول در برابر آفتاب شدید و یا باران رگباری و افزایش کیفیت و کمیت محصول از مزیت‌های پرورش محصولات باغی در استان است.