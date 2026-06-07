آنتون اوستراتوف، دانشیار انستیتوی شرق‌شناسی دانشگاه روسی ـ ارمنی گفت: عدالت اجتماعی یکی از ارکان اصلی اندیشه امام خمینی (ره) به شمار می‌آید.

عدالت اجتماعی از ارکان اندیشه امام خمینی (ره) است عدالت اجتماعی از ارکان اندیشه امام خمینی (ره) است عدالت اجتماعی از ارکان اندیشه امام خمینی (ره) است عدالت اجتماعی از ارکان اندیشه امام خمینی (ره) است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به مناسبت سالگرد ارتحال بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (رحمه‌الله علیه) و بزرگداشت مقام رهبر شهید حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، نشست علمی «از امام خمینی (ره) تا امام خامنه‌ای شهید؛ تداوم گفتمان مقاومت» در انستیتوی شرق‌شناسی دانشگاه روسی ـ ارمنی ایروان برگزار شد.

این نشست با حضور خلیل شیرغلامی سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، محمد اسدی‌موحد، رایزن فرهنگی کشورمان، گارنیک آساطریان، رئیس انستیتوی شرق‌شناسی دانشگاه روسی ـ ارمنی، جمعی از استادان، پژوهشگران، ایران‌شناسان، دانشجویان و علاقه‌مندان به مطالعات ایران معاصر برگزار شد.

محور اصلی برنامه، بررسی مفهوم مقاومت در منظومه فکری امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای شهید و تبیین ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تمدنی این گفتمان در ایران معاصر بود.

گارنیک آساطریان، رئیس انستیتوی شرق‌شناسی دانشگاه روسی ـ ارمنی، با تأکید بر تداوم گفتمان انقلاب اسلامی از امام خمینی (ره) تا امام خامنه‌ای، این گفتمان را ترکیبی از ایمان، اخلاق، استقلال ملی، مقاومت و کرامت انسانی دانست.

وی تصریح کرد: در اندیشه امام خمینی (ره)، سیاست از اخلاق جدا نبود و قدرت، نه ابزاری برای سلطه، بلکه وسیله‌ای برای خدمت، عدالت و تعالی انسان تلقی می‌شد.

آساطریان با اشاره به استمرار این مسیر در دوران رهبری امام خامنه‌ای، تأکید کرد: حفظ استقلال، حضور آگاهانه مردم، معنویت، وحدت ملی و مقاومت در برابر فشار‌های خارجی از مهم‌ترین عناصر پیونددهنده این دو منظومه فکری است.

* امتداد مکتب عاشورا در مسیر تحقق ایران قدرتمند و عزتمند

خلیل شیرغلامی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، در سخنانی با تأکید بر ریشه‌های تاریخی مقاومت در فرهنگ و تمدن ایرانی، اندیشه مقاومت در مکتب امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای شهید را در امتداد سنت دیرپای ایستادگی ایرانیان در برابر سلطه، تجاوز و تحقیر تاریخی دانست.

آقای شیرغلامی با مرور بخش‌هایی از تاریخ ایران، از مقاومت فرهنگی و زبانی فردوسی تا ایستادگی چهره‌هایی، چون یعقوب لیث صفاری، سربداران، صفویان، عباس میرزا، سیدحسن مدرس و محمد مصدق، تأکید کرد: مقاومت در تاریخ ایران صرفاً یک واکنش سیاسی مقطعی نبوده، بلکه بخشی از هویت تاریخی و تمدنی ایرانیان است.

سفیر کشورمان با اشاره به نسبت میان مکتب ایرانی، اندیشه ایران‌شهری و مکتب عاشورایی، اظهار کرد: امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای شهید در امتداد همین سنت تاریخی، ایرانی مستقل، باعزت، قدرتمند و سرافراز را پیگیری کردند.

* تداوم سنت انقلابی؛ پیوند میان اندیشه امام خمینی (ره) و نگاه معاصر قائد شهید

محمد اسدی‌موحد رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان نیز با موضوع (اقتدار فرهنگی در منظومه فکری امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای) سخنرانی کرد.

وی با تأکید بر اینکه در جهان معاصر، قدرت تنها در مؤلفه‌های نظامی و سخت تعریف نمی‌شود، گفت: اقتدار واقعی ملت‌ها بیش از آنکه در مرز‌های جغرافیایی شکل بگیرد، در مرز‌های هویتی، فرهنگی و معرفتی آنان ریشه دارد.

رایزن فرهنگی کشورمان با تبیین جایگاه فرهنگ در اندیشه امام خمینی (ره)، اظهار کرد: از دیدگاه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، فرهنگ زیربنای تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و استقلال واقعی بدون خودباوری فرهنگی ممکن نیست.

وی افزود: امام خمینی (ره) خطر بزرگ برای ملت‌ها را از خودبیگانگی فرهنگی و وابستگی فکری می‌دانست و از همین رو، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و نظام آموزشی را کانون تربیت انسان و تولید اقتدار ملی تلقی می‌کرد.

آقای اسدی‌موحد، اندیشه امام خامنه‌ای شهید را امتداد و تکامل مبانی فکری امام خمینی (ره) در شرایط پیچیده جهان معاصر دانست و با اشاره به مفاهیمی، چون شبیخون فرهنگی، جنگ نرم، مهندسی فرهنگی و جنبش نرم‌افزاری، گفت: در این منظومه فکری، اقتدار فرهنگی تنها با مقاومت در برابر فرهنگ بیگانه حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند تولید فکر، علم، هنر، روایت و امید اجتماعی است.

آنتون اوستراتوف، دانشیار انستیتوی شرق‌شناسی دانشگاه روسی ـ ارمنی، در سخنرانی خود با عنوان (عدالت اجتماعی در میراث فکری امام خمینی) به بررسی جایگاه عدالت در اندیشه سیاسی و اجتماعی امام خمینی (ره) پرداخت.

وی عدالت اجتماعی را یکی از ارکان اصلی اندیشه امام خمینی در پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: این مفهوم در جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از بنیان‌های انسجام اجتماعی، پایداری سیاسی و مقاومت ملی مطرح بوده است.

اوستراتوف با اشاره به مفاهیمی، چون مستضعفین و استکبار در گفتمان انقلاب اسلامی، توضیح داد: عدالت اجتماعی در این منظومه فکری، تنها یک مسئله داخلی یا اقتصادی نیست، بلکه با نظم جهانی، مبارزه با سلطه و دفاع از ملت‌های محروم پیوند می‌یابد.

وی با تأکید بر ریشه‌های دینی مفهوم عدالت در مکتب تشیع، گفت: عدالت در اندیشه امام خمینی (ره) ادامه همان سنت دینی و اخلاقی است که در سیره پیامبر اسلام (ص)، امام علی (ع) و امام حسین (ع) نیز محوریت داشته است.

میخائیل آرگوتینسکی ـ دولگوروکی، دانشجوی انستیتوی شرق‌شناسی دانشگاه روسی ـ ارمنی، در سخنانی با عنوان (امام خمینی و مسیحیان ایران) به وضعیت جامعه مسیحیان ایران و جایگاه اقلیت‌های دینی رسمی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

وی تأکید کرد: حفظ و مرمت میراث مسیحی در ایران، نه تنها نشانه‌ای از همزیستی دینی، بلکه بخشی از پاسداشت حافظه تاریخی و فرهنگی مشترک میان ایران و جوامع مسیحی، به‌ویژه ارامنه است.

ویکتوریا آراکلیان، استاد انستیتوی شرق‌شناسی دانشگاه روسی ـ ارمنی نیز در سخنرانی خود با عنوان (قدرت قدسی و دولت قانون‌مدار در اندیشه سیاسی روح‌الله خمینی) به بررسی نسبت قدرت، قانون و مشروعیت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) پرداخت.