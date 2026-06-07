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آنتون اوستراتوف، دانشیار انستیتوی شرقشناسی دانشگاه روسی ـ ارمنی گفت: عدالت اجتماعی یکی از ارکان اصلی اندیشه امام خمینی (ره) به شمار میآید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به مناسبت سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (رحمهالله علیه) و بزرگداشت مقام رهبر شهید حضرت آیتالله سید علی خامنهای، نشست علمی «از امام خمینی (ره) تا امام خامنهای شهید؛ تداوم گفتمان مقاومت» در انستیتوی شرقشناسی دانشگاه روسی ـ ارمنی ایروان برگزار شد.
این نشست با حضور خلیل شیرغلامی سفیر فوقالعاده و تامالاختیار جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، محمد اسدیموحد، رایزن فرهنگی کشورمان، گارنیک آساطریان، رئیس انستیتوی شرقشناسی دانشگاه روسی ـ ارمنی، جمعی از استادان، پژوهشگران، ایرانشناسان، دانشجویان و علاقهمندان به مطالعات ایران معاصر برگزار شد.
محور اصلی برنامه، بررسی مفهوم مقاومت در منظومه فکری امام خمینی (ره) و امام خامنهای شهید و تبیین ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تمدنی این گفتمان در ایران معاصر بود.
گارنیک آساطریان، رئیس انستیتوی شرقشناسی دانشگاه روسی ـ ارمنی، با تأکید بر تداوم گفتمان انقلاب اسلامی از امام خمینی (ره) تا امام خامنهای، این گفتمان را ترکیبی از ایمان، اخلاق، استقلال ملی، مقاومت و کرامت انسانی دانست.
وی تصریح کرد: در اندیشه امام خمینی (ره)، سیاست از اخلاق جدا نبود و قدرت، نه ابزاری برای سلطه، بلکه وسیلهای برای خدمت، عدالت و تعالی انسان تلقی میشد.
آساطریان با اشاره به استمرار این مسیر در دوران رهبری امام خامنهای، تأکید کرد: حفظ استقلال، حضور آگاهانه مردم، معنویت، وحدت ملی و مقاومت در برابر فشارهای خارجی از مهمترین عناصر پیونددهنده این دو منظومه فکری است.
* امتداد مکتب عاشورا در مسیر تحقق ایران قدرتمند و عزتمند
خلیل شیرغلامی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، در سخنانی با تأکید بر ریشههای تاریخی مقاومت در فرهنگ و تمدن ایرانی، اندیشه مقاومت در مکتب امام خمینی (ره) و امام خامنهای شهید را در امتداد سنت دیرپای ایستادگی ایرانیان در برابر سلطه، تجاوز و تحقیر تاریخی دانست.
آقای شیرغلامی با مرور بخشهایی از تاریخ ایران، از مقاومت فرهنگی و زبانی فردوسی تا ایستادگی چهرههایی، چون یعقوب لیث صفاری، سربداران، صفویان، عباس میرزا، سیدحسن مدرس و محمد مصدق، تأکید کرد: مقاومت در تاریخ ایران صرفاً یک واکنش سیاسی مقطعی نبوده، بلکه بخشی از هویت تاریخی و تمدنی ایرانیان است.
سفیر کشورمان با اشاره به نسبت میان مکتب ایرانی، اندیشه ایرانشهری و مکتب عاشورایی، اظهار کرد: امام خمینی (ره) و امام خامنهای شهید در امتداد همین سنت تاریخی، ایرانی مستقل، باعزت، قدرتمند و سرافراز را پیگیری کردند.
* تداوم سنت انقلابی؛ پیوند میان اندیشه امام خمینی (ره) و نگاه معاصر قائد شهید
محمد اسدیموحد رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان نیز با موضوع (اقتدار فرهنگی در منظومه فکری امام خمینی (ره) و امام خامنهای) سخنرانی کرد.
وی با تأکید بر اینکه در جهان معاصر، قدرت تنها در مؤلفههای نظامی و سخت تعریف نمیشود، گفت: اقتدار واقعی ملتها بیش از آنکه در مرزهای جغرافیایی شکل بگیرد، در مرزهای هویتی، فرهنگی و معرفتی آنان ریشه دارد.
رایزن فرهنگی کشورمان با تبیین جایگاه فرهنگ در اندیشه امام خمینی (ره)، اظهار کرد: از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، فرهنگ زیربنای تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و استقلال واقعی بدون خودباوری فرهنگی ممکن نیست.
وی افزود: امام خمینی (ره) خطر بزرگ برای ملتها را از خودبیگانگی فرهنگی و وابستگی فکری میدانست و از همین رو، دانشگاهها، حوزههای علمیه و نظام آموزشی را کانون تربیت انسان و تولید اقتدار ملی تلقی میکرد.
آقای اسدیموحد، اندیشه امام خامنهای شهید را امتداد و تکامل مبانی فکری امام خمینی (ره) در شرایط پیچیده جهان معاصر دانست و با اشاره به مفاهیمی، چون شبیخون فرهنگی، جنگ نرم، مهندسی فرهنگی و جنبش نرمافزاری، گفت: در این منظومه فکری، اقتدار فرهنگی تنها با مقاومت در برابر فرهنگ بیگانه حاصل نمیشود، بلکه نیازمند تولید فکر، علم، هنر، روایت و امید اجتماعی است.
آنتون اوستراتوف، دانشیار انستیتوی شرقشناسی دانشگاه روسی ـ ارمنی، در سخنرانی خود با عنوان (عدالت اجتماعی در میراث فکری امام خمینی) به بررسی جایگاه عدالت در اندیشه سیاسی و اجتماعی امام خمینی (ره) پرداخت.
وی عدالت اجتماعی را یکی از ارکان اصلی اندیشه امام خمینی در پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: این مفهوم در جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یکی از بنیانهای انسجام اجتماعی، پایداری سیاسی و مقاومت ملی مطرح بوده است.
اوستراتوف با اشاره به مفاهیمی، چون مستضعفین و استکبار در گفتمان انقلاب اسلامی، توضیح داد: عدالت اجتماعی در این منظومه فکری، تنها یک مسئله داخلی یا اقتصادی نیست، بلکه با نظم جهانی، مبارزه با سلطه و دفاع از ملتهای محروم پیوند مییابد.
وی با تأکید بر ریشههای دینی مفهوم عدالت در مکتب تشیع، گفت: عدالت در اندیشه امام خمینی (ره) ادامه همان سنت دینی و اخلاقی است که در سیره پیامبر اسلام (ص)، امام علی (ع) و امام حسین (ع) نیز محوریت داشته است.
میخائیل آرگوتینسکی ـ دولگوروکی، دانشجوی انستیتوی شرقشناسی دانشگاه روسی ـ ارمنی، در سخنانی با عنوان (امام خمینی و مسیحیان ایران) به وضعیت جامعه مسیحیان ایران و جایگاه اقلیتهای دینی رسمی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
وی تأکید کرد: حفظ و مرمت میراث مسیحی در ایران، نه تنها نشانهای از همزیستی دینی، بلکه بخشی از پاسداشت حافظه تاریخی و فرهنگی مشترک میان ایران و جوامع مسیحی، بهویژه ارامنه است.
ویکتوریا آراکلیان، استاد انستیتوی شرقشناسی دانشگاه روسی ـ ارمنی نیز در سخنرانی خود با عنوان (قدرت قدسی و دولت قانونمدار در اندیشه سیاسی روحالله خمینی) به بررسی نسبت قدرت، قانون و مشروعیت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) پرداخت.