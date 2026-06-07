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اسرا زندی هندبالیست کردستانی با دعوت سرمربی تیم ملی به دومین اردوی آمادگی ملی پوشان بزرگسال کشور فراخوانده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، دومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی هندبال بانوان از امروز به میزبانی تهران و در سالن هندبال مجموعه ورزشی انقلاب این شهر آغاز و تا ۲۷ خرداد ادامه خواهد داشت.
با اعلام سرمربی تیم ملی هندبال بانوان ایران ۲۴ بازیکن منتخب در این اردو به تمرین می پردازند
براین اساس، اسرا زندی هندبالیست شایسته و صاحب عنوان کردستانی نیز به این مرحله از اردوی ملی پوشان دعوت شده است.