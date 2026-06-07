به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، دومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی هندبال بانوان از امروز به میزبانی تهران و در سالن هندبال مجموعه ورزشی انقلاب این شهر آغاز و تا ۲۷ خرداد ادامه خواهد داشت.

با اعلام سرمربی تیم ملی هندبال بانوان ایران ۲۴ بازیکن منتخب در این اردو به تمرین می پردازند

براین اساس، اسرا زندی هندبالیست شایسته و صاحب عنوان کردستانی نیز به این مرحله از اردوی ملی پوشان دعوت شده است.