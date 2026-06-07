به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری دسته‌جمعی در محدوده خیابان کارگر جنوبی که موجب اخلال در نظم عمومی و ایجاد رعب و وحشت برای اهالی محله مختاری شده بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار عملیاتی پایگاه هشتم پلیس اطلاعات تهران بزرگ قرار گرفت.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته، این درگیری که ریشه در خصومت‌های شخصی داشت، توسط فردی سابقه‌دار و با فراخوان تعدادی از همدستان خود که همگی از اعضای یک باشگاه بدنسازی بودند، طراحی و اجرا شده است. این افراد با اقداماتی نظیر عربده‌کشی و استفاده از سلاح سرد، آرامش محله را برهم زدند

ماموران زبده پلیس اطلاعات با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی، در مرحله اول عملیات ۵ نفر از عوامل این نزاع را دستگیر کردند. عامل اصلی این درگیری که پس از وقوع حادثه متواری شده و چندین روز در مخفیگاه خود پنهان شده بود، در نهایت طی یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی توسط پلیس در محدوده میدان منیریه دستگیر شد.

در بازرسی از متهمان، ۳ قبضه سلاح سرد (نیمچه) کشف و ضبط گردید. همچنین بررسی سوابق متهمان نشان داد که سه نفر از آنان دارای سوابق متعدد درگیری و شرارت هستند. در حال حاضر پرونده تکمیل و به همراه تمامی متهمان جهت رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال گردید.

پلیس اطلاعات فاتب به افراد هنجارشکن و مخلان نظم عمومی هشدار داد که دستگاه قضایی نسبت به سوابق افراد حساسیت ویژه‌ای دارد؛ داشتن سابقه کیفری و تکرار جرم، موجب تشدید مجازات خواهد شد.