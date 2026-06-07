به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، دومین جلسه شورای اجتماعی استانداری با حضور حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در شیراز برگزار شد .

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در این نشست به فعالیت ۱۲ هزار نیروی حرفه‌ای متخصص و مددکار حوزه اورژانس اجتماعی در کشور اشاره کرد و گفت: هنوز در حوزه نیرو‌های متخصص کمبود داریم .

حسینی با بیان اینکه متاسفانه در حوزه محله محوری موفق نیستیم گفت : تاکنون در شیراز ۱۹۷ پایگاه «سلام» با هدف ارائه خدمات محله محور راه اندازی شده تا بتواند در هر محله کار کند، اما متاسفانه در این حوزه موفق نبوده است.

حسینی در ادامه از تعهدات خود به استان فارس هم خبر داد و گفت: ایجاد اشتغال ۲ هزار و ۳۱۳ فرصت شغلی برای معلولان فارس و اختصاص بیش از ۲ میلیارد تومان مشوق برای واحد‌های صنعتی و شرکت‌هایی که برای معلولان شغل ایجاد می‌کنند و همچنین ساخت دو پنل خورشیدی ۳ مگاواتی برای اشتغال ۶۰۰ معلول در اولویت کاری ماست .

حسینی همچنین در حوزه آموزش و مهارت هم گفت : قرار است ۱۳ هزار دانشجو و دانش آموز را با ۴۲ میلیارد تومان با اختصاص کمک هزینه تحصیل در حوزه آموزش و مهارت یاری کنیم .

تهیه مسکن برای سال آینده با تعهد ۷۴۳ واحد مسکونی در فارس مورد دیگری بود که حسینی به آن اشاره کرد .

حمید گودرزی مدیر کل بهزیستی استان فارس هم در این جلسه به نیاز مرکز بهزیستی استان فارس اشاره کرد و گفت : در این استان به استقرار دو مرکز ارائه دهنده خدمات به کودکان کار در منطقه شمال و شمال غرب شیراز نیاز است .

گودرزی همچنین با اشاره به اینکه ۲۷ مرکز اورژانس اجتماعی در استان فارس فعال است گفت ۱۱ شهرستان استان فاقد مرکز اورژانس اجتماعی هستند که نیاز است در این شهرستان‌ها هم مراکز اورژانسی اجتماعی تاسیس و راه‌اندازی شود .

مدیر کل بهزیستی استان فارس از معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور خواست با راه‌اندازی مراکز اورژانس اجتماعی در ۱۱ شهرستان استان و افزایش نیرو در این مراکز بهزیستی استان فارس را حمایت کند .

امیری استاندار فارس هم به آسیب‌های اجتماعی ناشی از جنگ اشاره کرد و گفت: معلولان در این حوزه آسیب فراوانی دیدند که باید به آنها خدمات ویژه‌ای ارائه شود .

امیری از مسئولان و مدیران کل خواست برای راه اندازی مراکز خدمات رسان در حوزه بهزیستی، این اداره کل را یاری کنند .