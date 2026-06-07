در شب نود و هشتم از فراق جانسوز رهبر شهید انقلاب، مردم شهرستان قدس با حضور گسترده در میادین و خیابان‌های شهر، بار دیگر پیمان وفاداری و بیعت خود را با مقام ولایت تجدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حضور ۹۸ شب بی‌وقفه مردم شهرستان قدس در میادین اصلی شهر، پیامی صریح از انسجام و هوشیاری ملتی است که آرمان‌های خود را در پیوند با ولایت می‌بیند. این تجمعات که با مشارکت تمامی اقشار برگزار می‌شود، تجلی عینی اتحاد در برابر فشارهای بیگانگان و تأکیدی بر این حقیقت است که راه روشن رهبر معظم انقلاب، با بصیرتِ مردمی، پرقدرت‌تر از همیشه ادامه دارد.

شرکت‌کنندگان در این اجتماعات، استمرار حضور خود را وظیفه‌ای شرعی و ملی دانسته و خاطرنشان کردند که خیابان‌های شهر قدس تا همیشه شاهد بیعت استوار آنان با آرمان‌های امام و شهدا خواهد بود.