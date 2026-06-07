فعالان انگلیسی در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت جنایت‌های رژیم اشغالگر اسرائیل در شهر منچستر راهپیمایی کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ فعالان انگلیسی در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت جنایت‌های رژیم اشغالگر اسرائیل در شهر منچستر راهپیمایی کردند.

این راهپیمایی با عنوان «منچستر در کنار فلسطین می‌ایستد؛ زنجیره کشتار را بشکنید» برگزار شد. شرکت کنندگان در این راهپیمایی با در دست داشتن پرچم فلسطین، با مردم این کشور ابراز همبستگی کردند و از دولت انگلیس نیز خواستند به حمایت خود از رژیم صهیونیستی پایان دهد.