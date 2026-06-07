به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته محیط زیست فرصتی ارزشمند برای بازخوانی مسئولیت‌های انسانی، دینی و اجتماعی ما در قبال طبیعت و نعمت‌های الهی است؛ سرمایه‌های گران‌بهایی که حفظ و حراست از آن‌ها تضمین‌کننده سلامت، امنیت، رفاه و آینده نسل‌های امروز و فرداست.

استان کرمانشاه به برکت برخورداری از طبیعت و چشم‌اندازهای بکر و کم‌نظیر، جنگل‌های ارزشمند زاگرس، منابع آبی و تنوع غنی زیستی و جانوری، از مواهب الهی فراوانی بهره‌مند است که صیانت از آن‌ها وظیفه‌ای همگانی و تکلیفی ملی به شمار می‌رود.

بی‌تردید هرگونه کوتاهی در حفظ این سرمایه‌ها، خسارتی جبران‌ناپذیر بر توسعه پایدار، سلامت جامعه و امنیت نسل‌های آینده وارد خواهد کرد.

در این میان، نقش مردم، نخبگان، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و دستگاه‌های اجرایی در ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و اصلاح رفتارهای آسیب‌زا، نقشی تعیین‌کننده و اثرگذار است. تحقق توسعه پایدار زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که حفاظت از محیط زیست به یک باور عمومی و به بخشی از سبک زندگی اجتماعی تبدیل شود.

ضمن گرامیداشت روز جهانی و هفته محیط زیست با شعار «حفظ محیط زیست؛ حفظ امنیت ملی»، از تلاش‌های ارزشمند مدیران و کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، فعالان زیست‌محیطی، تشکل‌های مردم‌نهاد، اصحاب رسانه و همه دلسوزان طبیعت قدردانی می‌کنیم و از آحاد مردم شریف استان دعوت می‌نماییم با احساس مسئولیت بیشتر، در حفظ این میراث الهی و سرمایه ملی مشارکتی مؤثر و ماندگار داشته باشند. امید است با همدلی، آگاهی و تلاش جمعی، کرمانشاه عزیز همواره سرسبز، پاک و آباد باقی بماند و از محیط زیستی سالم برای زندگی امروز و فردای فرزندان این سرزمین برخوردار باشد.

حبیب‌الله غفوری

نماینده‌ ولی‌فقیه در استان و امام جمعه‌ کرمانشاه

منوچهر حبیبی

استاندار کرمانشاه