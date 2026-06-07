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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۳/۱۷

سازمان هواشناسی برای امروز یکشنبه، در نواحی شمالی، شمال‌غربی، سواحل دریای خزر و دامنه‌های البرز، بارش، رعدوبرق و وزش باد‌های شدید پیش بینی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۷- ۰۹:۳۲
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برچسب ها: وضعیت آب و هوای کشور ، بارش ، وزش باد ، دمای هوا ، بارندگی
 