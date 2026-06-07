مدیریت شهری ساری با اجرای طرح اکران ۲۹ آیه سوره فتح و تدبرهای مربوط به آن، فضای بلوارها و خیابان‌های شهر را به محیطی معنوی و آرام‌بخش تبدیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در قلبِ شهر ساری، جایی که تپش‌های زندگی با شتاب در می‌زند، نسیمی تازه از آسمان‌ها وزید تا آرامشی دیرین را به کفِ خیابان‌ها بیاورد.

در تلاش برای پیوند میان مدیریت شهری و نیاز‌های معنوی شهروندان، طرح ویژه‌ای تحت عنوان «اکران سوره فتح» در قلب شهر ساری به اجرا درآمد. در این طرح، تمامی ۲۹ آیه این سوره نورانی به همراه ۲۹ محور تدبری، در قالب ریسه‌ها و تابلو‌های بصری در یکی از بلوار‌های اصلی شهر نصب شده است تا عابران در مسیر تردد خود، فرصتی برای درنگ و تفکر در وعده‌های الهی داشته باشند.

این اقدام که با هدف تبدیل فضای شهری به محیطی آرام‌بخش و امیدبخش صورت گرفته، فراتر از یک تزئین ساده، پیامی عمیق از «فتح مقتدرانه» و «پیروزی درونی» را منتقل می‌کند. در این طرح، مدیریت شهری به جای استفاده از پیام‌های کوتاه و گذرا، داستانی دنباله‌دار از بشارت‌ها و گشایش‌های بزرگ را در دل شهر جای داده است تا هر قدمِ عابر، گامی به سوی آرامش و یادآوری این حقیقت باشد که در قاموس این ملت، پس از هر مقامت، پیروزی است.

هدف از اجرای این طرح، ایجاد یک «ایستگاه امید» در میان هیاهوی شهری است تا شهروندان با مطالعه آیات و تدبرات، با مفهوم صلح فعال و پیروزی الهی آشنا شوند. این طرح با تمرکز بر این نکته که پیروزی تنها نصیب کسانی است که با خدا همراه باشند، تلاش می‌کند تا در پس‌لرزه‌های نبرد‌های ناتمام، یک «آتش‌بس واقعی» در قلب‌ها رقم بزند و نویدبخش فتوحات بزرگتر در آینده باشد.

گزارش از هدیه سعیدی فر