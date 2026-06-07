آخرین سیاست‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های اجرایی در نشست شورای مدیران استانداری آذربایجان‌غربی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بررسی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های اجرایی در آذربایجان غربی

بررسی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های اجرایی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای آذربایجان غربی، جلسه شورای مدیران استانداری به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد.

در این جلسه آخرین سیاست‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های اجرایی استان، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مدیران استانداری آذربایجان‌غربی گزارش جامعی از روند پیشرفت پروژه‌ها، طرح‌های تدارک دیده شده و همچنین توسعه حوزه فناوری ارائه کردند.

همچنین با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای استان، بر ارتقای سطح هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارت مستمر بر طرح‌های اولویت‌دار و اتخاذ تصمیمات اجرایی لازم به‌منظور رفع موانع موجود در برخی پروژه‌ها تأکید شد.

در این جلسه فرمانداران استان به صورت وبیناری در جلسه حضور داشته و فرمانداران مهاباد و سلماس گزارشی از اقدامات انجام شده در جنگ رمضان ارائه کردند.