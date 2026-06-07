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نود و هشتمین اجتماع شبانه مردم ولایتمدار شهرستان بهارستان، با حضور گسترده اقشار مختلف در میدان هفتتیر شهر نسیمشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این آیین که با سخنرانی سرتیپ یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همراه بود، شرکتکنندگان با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» ضمن محکومیت اقدامات تجاوزکارانه دشمنان، بر حمایت قاطع خود از آرمانهای انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت تأکید کردند.
حاضران در این اجتماع با اشاره به نزدیک شدن به صدمین روز آغاز جنگ، اظهار داشتند: دشمن با محاسباتی نادرست و خوشبینانه تصور میکرد که ظرف چند روز به اهداف خود دست خواهد یافت، اما ایستادگی، بصیرت و مقاومت ملت ایران تمامی توهمات و برآوردهای غلط آنان را نقش بر آب کرده و دشمن را در تحقق اهدافش ناکام گذاشته است.
مردم ولایتمدار بهارستان همچنین انسجام ملی، همدلی میان ملت و دولت و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را از مهمترین عوامل شکست راهبردهای دشمن دانستند و تأکید کردند که این وحدت و همبستگی، دشمنان را بیش از پیش مأیوس و درمانده کرده است.