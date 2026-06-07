پخش زنده
امروز: -
شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران از راهاندازی آزمایشی تصفیهخانه صنعتی پیشرفته با روش MBBR به ظرفیت ۴۰ هزار لیتر در روز در البرز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، محمدباقر لطفی، در آستانه هفته محیط زیست، از آغاز مرحله آزمایشی تصفیهخانه مدرن صنعتی این شرکت با ظرفیت تصفیه ۴۰ هزار لیتر فاضلاب در روز خبر داد.
لطفی با اشاره به تعهدات اخلاقی و مسئولیت اجتماعی شرکتها در قبال صیانت از محیط زیست، به ویژه منابع آب زیرزمینی، گفت: «با توجه به الزامات سازمان محیط زیست، بهداشت محیط و مدیریت اصولی فاضلاب صنعتی، طراحی و احداث این تصفیهخانه با بهرهگیری از روش MBBR که یکی از کارآمدترین فناوریهای تصفیه بیولوژیکی محسوب میشود، در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: این طرح پس از صرف بیش از یک سال زمان و سرمایهای بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال، با تأیید مراحل مختلف توسط مشاور و سازمان حفاظت محیط زیست شهرستان فردیس و استان البرز، به مرحله بهرهبرداری آزمایشی رسیده است که آب تصفیهشده خروجی،برای آبیاری فضای سبز یا بازگشت بدون آسیب به طبیعت مصرف خواهد شد.
مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با تشریح ابعاد فنی طرح گفت: «در این تصفیهخانه، فرآیند حذف آلایندههای آلی، نیتروژن و فسفر با استفاده از بیوفیلم رشد یافته روی حاملهای پلیمری متحرک انجام میشود که نسبت به سیستمهای لجن فعال، راندمان بالاتر و نیاز فضایی کمتری دارد.»
لطفی در ادامه به نقش واحدهای داخلی اشاره کرد و گفت: «جا نمایی، احداث ابنیه و بسیاری از اقدامات فنی و مهندسی این تصفیهخانه توسط توانمندی کارکنان داخلی شرکت انجام شده است. این شرکت آمادگی دارد تجارب خود را در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی و صیانت از محیط زیست در اختیار سایر واحدهای صنعتی قرار دهد.»
وی همچنین بر همکاری تنگاتنگ واحد ایمنی، بهداشت محیط شرکت با بازرسان سازمان محیط زیست تأکید کرد و گفت: بازرسیهای لحظهای و آزمایشات مستمر از پساب خروجی، بخشی از فرآیند نظارت بود و تا حصول اطمینان کامل از انطباق همه پارامترها با استانداردهای محیط زیستی ادامه خواهد داشت.
لطفی در پایان خاطرنشان کرد: «راهاندازی کامل این تصفیهخانه گامی مؤثر در کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی، مدیریت پساب صنعتی و الگوسازی برای سایر صنایع استان البرز محسوب میشود.