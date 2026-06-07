جمعی از شهروندان سنندجی با حضور در استانداری کردستان، ضمن قدردانی از پیگیری‌های استاندار کردستان برای رسیدگی به وضعیت دو کودک آسیب‌دیده، خواستار پیگیری‌های قانونی و اجتماعی وی تا حصول نتیجه نهایی شدند.

قدردانی شهروندان سنندجی از استاندار کردستان در حمایت از ۲ کودک آسیب‌دیده قدردانی شهروندان سنندجی از استاندار کردستان در حمایت از ۲ کودک آسیب‌دیده قدردانی شهروندان سنندجی از استاندار کردستان در حمایت از ۲ کودک آسیب‌دیده قدردانی شهروندان سنندجی از استاندار کردستان در حمایت از ۲ کودک آسیب‌دیده قدردانی شهروندان سنندجی از استاندار کردستان در حمایت از ۲ کودک آسیب‌دیده

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر وقوع کودک‌آزاری از سوی پدر و نامادری درمحله حاجی آباد سنندج، آرش لهونی استاندار کردستان در اقدامی حمایتی یک واحد آپارتمان را به دو دختر آسیب‌دیده سنندجی اهدا و با صدور دستور تأمین لوازم منزل زمینه آغاز زندگی جدید این دو خواهر در کنار مادرشان را فراهم کرد.

جمعی از اهالی محله حاجی‌آباد سنندج نیز روز گذشته با حضور در استانداری کردستان، ضمن قدردانی از پیگیری‌های مستمر آرش لهونی استاندار کردستان، برای رسیدگی به وضعیت دو کودک آسیب‌دیده این محله، خواستار تداوم حمایت‌ها و پیگیری‌های قانونی و اجتماعی استاندار تا حصول نتیجه نهایی شدند.