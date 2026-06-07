آقای محمد علیجانی نماینده مردم شهرستان‌های رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی، به مدت ۶ ماه به عنوان رئیس مجمع نمایندگان گیلان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مهدی لطیفی دبیر مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز، ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ و با نظر و موافقت نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی، آقای محمد علیجانی نماینده مردم رودسر و املش، به عنوان رییس مجمع نمایندگان گیلان به مدت ۶ ماه انتخاب شد.

وی افزود: پیش از این، جبار کوچکی نژاد، یکی از نمایندگان مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی به مدت ۶ ماه به عنوان رییس مجمع نمایندگان گیلان انجام وظیفه می‌کرد.