پخش زنده
امروز: -
دادستان مرکز استان خوزستان از تشدید برخورد با جرایم حوزه رمزارز و ماینرهای غیرمجاز خبر داد و گفت: برای تسریع در رسیدگی به این پروندهها، شعب ویژه در مجتمعهای دادسرای مرکز استان تشکیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در جلسه بررسی و برخورد با جرایم حوزه رمزارز و ماینرهای غیرمجاز، که با حضور بیرانوند و جعفریراد معاونان دادستان مرکز استان و جمعی از مدیران دستگاههای متولی برگزار شد. با اشاره به شرایط حساس کشور و ضرورت پیشگیری از ناترازی انرژی، بهویژه در استان خوزستان، اظهار داشت: با توجه به تأکید دادستان کل کشور مبنی بر مبارزه قاطع با جرایم حوزه رمزارز و ماینرهای غیرمجاز و همچنین بر اساس نظر کارشناسان حوزه برق، فعالیت غیرمجاز ماینرها از عوامل مؤثر در تشدید ناترازی انرژی و افزایش مصرف برق در کشور است.
وی افزود: در همین راستا باید برخورد قاطع، مؤثر و بازدارنده با استفادهکنندگان از ماینرها و تجهیزات غیرمجاز استخراج رمزارز در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد.
خلفیان با تأکید بر لزوم ارائه گزارشهای مستمر و دقیق در این حوزه تصریح کرد: شرکت توزیع نیروی برق خوزستان مکلف است اقدامات ویژهای برای شناسایی و کشف مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز انجام و گزارشهای دقیق، کمی، کیفی و منسجم خود را بهصورت ماهانه به دادستانی ارائه کند.
دادستان مرکز استان خوزستان با اشاره به آمار کشفیات سال گذشته در استان گفت: بر اساس گزارشهای شرکت توزیع نیروی برق خوزستان و پلیس امنیت اقتصادی استان، در سال گذشته بیش از ۴ هزار و ۲۸۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در خوزستان کشف و ضبط شده و برای تعداد زیادی از متخلفان پرونده قضایی تشکیل شده است.
وی بر تعیین تکلیف فوری تجهیزات کشفشده تأکید کرد و افزود: ماینرها و تجهیزات مرتبط با رمزارز که در انبار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان نگهداری میشوند، باید در اسرع وقت تعیین تکلیف و امحا شوند.
خلفیان در ادامه از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پروندههای مرتبط با جرایم رمزارز خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع، بهزودی در مجتمعهای دادسرای مرکز استان شعب ویژهای برای تسریع در رسیدگی به این پروندهها تشکیل خواهد شد.
در این جلسه، حاضران ضمن بیان دیدگاهها و نظرات خود، راهکارهای لازم برای تقویت شناسایی، کشف و برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز را مطرح کردند.