شهروندان همدانی از شنا در دریاچه سدها، کانال‌های آبیاری، مخازن ذخیره آب و سایر تأسیسات آبی استان خود داری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان با اشاره به اینکه با افزایش دمای هوا و استقبال برخی افراد از منابع آبی برای شنا و آب‌تنی، خطر بروز حوادث ناگوار و غرق‌شدگی در سد‌ها و تأسیسات آبی افزایش می‌یابد گفت: شنا در تمامی سدها، دریاچه‌های پشت سد، کانال‌های انتقال آب، حوضچه‌ها و سایر تأسیسات وابسته به شرکت آب منطقه‌ای همدان ممنوع است.

رضا اخلاص‌مند با بیان اینکه ظاهر آرام آب در مخازن سد‌ها نباید موجب احساس امنیت کاذب شود، افزود: بسیاری از سد‌ها دارای جریان‌های زیرسطحی، اختلاف دمای شدید در لایه‌های مختلف آب، عمق‌های غیرقابل پیش‌بینی و بستر‌های لغزنده و گِلی هستند که حتی برای شناگران حرفه‌ای نیز خطرآفرین است.

او تاکید کرد:کانال‌های انتقال آب نیز به دلیل سرعت بالای جریان، دیواره‌های بتنی و دشواری خروج افراد از داخل کانال، از جمله خطرناک‌ترین نقاط برای شنا و ورود غیرمجاز محسوب می‌شوند و هر سال در نقاط مختلف کشور شاهد وقوع حوادث تلخ در این مناطق هستیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان تصریح کرد: تابلو‌های هشدار دهنده در محدوده سد‌ها و تأسیسات آبی نصب شده و گشت‌های نظارتی نیز به‌صورت مستمر این مناطق را پایش می‌کنند، اما مهم‌ترین عامل پیشگیری از حوادث، همکاری و توجه مردم به هشدار‌های ایمنی است.

اخلاص‌مند از خانواده‌ها خواست در ایام تعطیلات و اوقات فراغت تابستانی نظارت بیشتری بر فرزندان خود داشته باشند و اجازه ندهند کودکان و نوجوانان برای شنا یا تفریح به حریم سدها، کانال‌ها و سایر تأسیسات آبی مراجعه کنند.

مردم با رعایت قوانین و توصیه‌های ایمنی، از حضور در محدوده‌های ممنوعه خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد خطرآفرین، موضوع را به مراجع مسئول اطلاع دهند تا از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری شود.