رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران با تأکید بر ضرورت افزایش تاب‌آوری بنگاه‌های فعال در زنجیره فولاد گفت: با اجرای سیاست‌های حمایتی دولت، تسهیل صادرات و تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توان روند تولید در این بخش را پایدار نگه داشت.

گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، مهرداد اکبریان با اشاره به تأثیرات جنگ رمضان بر صنایع معدنی و فولادی اظهار کرد: زنجیره فولاد کشور در این دوره دچار آسیب‌هایی شد و به دنبال آن برخی صنایع مرتبط نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفتند.

وی افزود: عرضه و تقاضا در زنجیره فولاد پس از این رخداد‌ها تا حدی به هم ریخته و پیش‌بینی می‌شود امسال ظرفیت تولید فولاد با کاهش مواجه شود. به همین دلیل لازم است فعالان این حوزه و سیاست‌گذاران با در نظر گرفتن شرایط خاص، تمهیداتی فراتر از روال معمول اتخاذ کنند.

رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران با تأکید بر اهمیت صادرات در حفظ پویایی زنجیره فولاد تصریح کرد: تسهیل صادرات و رفع محدودیت‌ها و هزینه‌هایی که پیش از این بر صادرات تحمیل شده بود، می‌تواند به حفظ فعالیت واحد‌های تولیدی در سراسر زنجیره کمک کند.

اکبریان همچنین با اشاره به اهمیت تأمین نهاده‌های تولید از جمله انرژی، سوخت، مواد ناریه، تجهیزات و لوازم یدکی گفت: افزایش تاب‌آوری واحد‌های تولیدی در این بخش‌ها ضروری است و در صورت پیگیری مستمر مشکلات از سوی اتاق ایران و تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی مسائل زنجیره فولاد، می‌توان مسیر فعالیت این صنعت را با وجود چالش‌ها هموار نگه داشت.

نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران همچنین استفاده از ابزار‌هایی مانند تهاتر کالا با کالا و اجرای سیاست‌های حمایتی را از راهکار‌های مؤثر برای بهبود شرایط تولید دانست.

وی در پایان با اشاره به مطالبات دولت از واحد‌های تولیدی از جمله مالیات، بیمه و اقساط بانکی تأکید کرد: انتظار می‌رود دولت با در نظر گرفتن شرایط موجود، با بخشودگی جرائم یا اعطای مهلت برای پرداخت بدهی‌ها، فشار هزینه‌ها بر تولیدکنندگان را کاهش دهد تا فعالیت بنگاه‌ها در زنجیره فولاد با ثبات بیشتری ادامه پیدا کند.