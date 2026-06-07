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استاندار آذربایجانغربی با تاکید بر استفاده از تمامی اختیارات برای صیانت از حقوق مردم، گفت: مسیر توسعه استان با تقویت زیرساختها، حمایت از تولید و تامین معیشت مردم با قدرت ادامه خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجانغربی با تاکید بر استفاده از تمامی اختیارات برای صیانت از حقوق مردم، گفت: مسیر توسعه استان با تقویت زیرساختها، حمایت از تولید و تامین معیشت مردم با قدرت ادامه خواهد یافت.
رضا رحمانی در جلسه شورای مدیران استانداری با تاکید بر اینکه دفاع از حقوق مردم و منافع استان در اولویت مدیریت ارشد استان قرار دارد، افزود: از تمامی اختیارات تفویضشده استانی و ظرفیتهای ملی برای صیانت از حقوق مردم استفاده خواهم کرد و در این مسیر درخصوص منافع استان کوتاه نخواهم آمد.
وی همچنین با اشاره به فراهم شدن مقدمات جهش و پرواز استان به سمت توسعه، خاطرنشان کرد: سرمایه اجتماعی شکلگرفته در جنگ رمضان و همراهی کمنظیر مردم و رزمندگان، ظرفیت ارزشمندی برای پیشبرد برنامههای توسعهای بوده و مدیران باید به شایستگی پاسخگوی این ایثار و همراهی باشند.
استاندار آذربایجانغربی به اقدامات گسترده اقتصادی و معیشتی در استان نیز اشاره کرده و افزود: تأمین مایحتاج مردم وظیفه ماست و در این راستا، افزایش واردات برای ایجاد وفور کالا و کنترل قیمتها در دستورکار قرار دارد.
رحمانی با تاکید بر اهمیت حفظ اشتغال و حمایت از تولید، اضافه کرد: واحدهای صنعتی استان در شرایط جنگی همراهی خوبی با دولت داشتند و مشکلات واحدهای تولیدی بهصورت مستمر رسیدگی میشود.
وی در پایان با اشاره به برنامههای عمرانی و خدماتی استان، افزود: توسعه گردشگری و زیرساختها در شهرستانها، تسریع در ساماندهی جاده شهید کلانتری و رسیدگی به وضعیت راهها و از جمله اولویتهای جدی استان است.