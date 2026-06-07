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پرورش گوزن زرد

در سایت پرورش و احیای گوزن زرد ایرانی ارسنجان تاکنون ۳۶ راس گوزن پرورش و در چهار مرحله به دیگر سایت‌های کشور منقل شده‌اند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۷- ۰۹:۴۶
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برچسب ها: گوزن زرد ، ارسنجان ، محیط زیست ، طبیعت
 