آغاز تمرینات تیم ملی فوتسال بانوان برای حضور در رقابتهای کافا
اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان برای حضور در مسابقات کافا، از امروز در صفادشت آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی فوتسال بانوان ایران با هدف کسب آمادگی هرچه بیشتر برای حضور در رقابتهای کافا، در روزهای آینده برنامههای فنی و تمرینی خود را در صفادشت پیگیری خواهد کرد.
ملیپوشان در بدو ورود به محل اردو، با استقبال مسئولان هتل ایفل کلاب مواجه شدند. در این مراسم، مسئولان هتل با اهدای شاخه گل به اعضای تیم ملی، ضمن خوشامدگویی، برای ملیپوشان در مسیر آمادهسازی و حضور موفق در رقابتهای پیش رو آرزوی موفقیت کردند.
کادر فنی تیم ملی نیز از امکانات و شرایط فراهمشده برای برگزاری اردو ابراز رضایت کرد و تمرینات آمادهسازی با حضور همه بازیکنان دعوتشده، آغاز شد.
رقابتهای فوتسال بانوان کافا با حضور تیمهای ایران، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان از اواخر خرداد به میزبانی شهر دوشنبه برگزار خواهد شد.