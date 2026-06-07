ملی‌پوشان در بدو ورود به محل اردو، با استقبال مسئولان هتل ایفل کلاب مواجه شدند. در این مراسم، مسئولان هتل با اهدای شاخه گل به اعضای تیم ملی، ضمن خوشامدگویی، برای ملی‌پوشان در مسیر آماده‌سازی و حضور موفق در رقابت‌های پیش رو آرزوی موفقیت کردند.

کادر فنی تیم ملی نیز از امکانات و شرایط فراهم‌شده برای برگزاری اردو ابراز رضایت کرد و تمرینات آماده‌سازی با حضور همه بازیکنان دعوت‌شده، آغاز شد.