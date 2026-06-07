به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ کارآگاه حمیدرضا زارع گفت: در پی وصول پرونده سرقت لوازم و قطعات از یک کارخانه در شهر یزد موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.وی افزود:کارآگاهان پلیس آگاهی با بررسی‌های تخصصی، سه سارق را که از کارگران کارخانه بودند شناسایی و پس از هماهنگی قضایی آنها را در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد گفت:سارقان در بازجویی‌های پلیسی به سرقت حدود ۵۰۰ میلیارد ریال اموال از کارخانه اعتراف کردند.سرهنگ زارع افزود: بنا بر اعلام متهمان، اموال مسروقه را در چندین ماه و به طور ماهرانه‌ای از کارخانه خارج و سپس به مالخر به فروش رسانده‌اند.

به گفته کارآگاه زارع، تحقیقات پلیس برای دستگیری مالخران ادامه دارد.