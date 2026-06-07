به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ تاکنون ۹۸۴ بهره‌بردار، یک‌هزار و ۸۶۶ محموله گندم به میزان بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن را برای ذخیره‌سازی به سیلو‌های استان تحویل داده‌اند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان با اشاره به روند خرید تضمینی گندم گفت: ارزش گندم خریداری‌شده تاکنون به ۵۱۴ میلیارد تومان رسیده است.

عبدالرحیم تحصیلی افزود: قیمت مصوب خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۴۹ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین شده و ارقام کشت‌شده در استان شامل سیون، نارین، طلایی و پیشتاز است.

به گفته کارشناسان، باکیفیت‌ترین گندم تولیدی استان در منطقه کالپوش شهرستان میامی برداشت می‌شود که به دلیل شرایط مناسب آب‌وهوایی و خاک حاصلخیز، از کیفیت مطلوبی برخوردار است.

عملیات خرید و ذخیره‌سازی گندم تا اواسط شهریورماه ادامه خواهد داشت.

سال گذشته ۶۴ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شد، اما پیش‌بینی می‌شود امسال با وجود شرایط مناسب‌تر تولید، میزان خرید تضمینی به حدود ۶۸ هزار تن افزایش یابد.

در حال حاضر از مجموع ۳۲ مرکز خرید گندم در استان، ۷ مرکز فعال شده‌اند و گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را تحویل می‌گیرند.