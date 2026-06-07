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کارشناس پیشبینی ادارهکل هواشناسی آذربایجانغربی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در سطح استان از روز یکشنبه ۱۷ خرداد خبر داد و نسبت به احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و وزش باد شدید هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سعید خلیلی افزود: از امروز یکشنبه ۱۷ خرداد، رگبار باران و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید موقت و تندباد لحظهای، تمامی مناطق استان را در بر میگیرد.
او با بیان اینکه آبگرفتگی معابر شهری، سیلابی شدن مسیلها و رودخانهها و همچنین احتمال خسارت به سازههای موقت از جمله مخاطرات این سامانه بارشی است، افزود: لازم است دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران در حالت آمادهباش باشند.
خلیلی همچنین به شهروندان توصیه کرد از سفرهای غیرضروری، تردد در حاشیه رودخانهها و انجام فعالیتهای طبیعتگردی و کوهنوردی خودداری کنند.