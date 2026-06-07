به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در بازدید از شهرک صنعتی وزیرآباد با اشاره به اینکه تنها ۱۰ واحد صنعتی در این شهرک راه اندازی شده گفت: با توجه به مشکلات نبود جاده، ورودی استاندارد، خاکی بودن جاده دسترسی به شهرک، کمبود برق و گاز و نبود آب آشامیدنی بقیه واحد‌ها به صورت نیمه کاره رها شده است.

رمضان رحیمی افزود: با همکاری شرکت شهرک‌ها، اداره راه و آب منطقه‌ای استان تا سه ماه آینده تمام مشکلات جاده دسترسی به طول بیش از ۵ کیلومترو شبکه آبرسانی و روشنایی با بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار حل و افتتاح می‌شود.

محمد جواد بگی مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان نیزگفت: کار ساخت ایستگاه آتش نشانی و محوطه سازی در این شهرک در حال اجرا است و تا پایان امسال به بهربرداری می‌رسد.