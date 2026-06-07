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کاهش آمار غرق شدگان سال گذشته ضرورت حضور ناجیان در شناگاه های استان خوزستان را یادآوری می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رییس هیات نجات غریق و غواصی خوزستان با اشاره به آمار نگرانکننده غرقشدگی در رودخانههای استان بر لزوم ارتقا سطح تجهیزات، تامین حقوق ناجیان سواحل و توسعه زیرساختهای ایمن در استخرها برای کاهش حوادث تاکید کرد.
امید جشانزاده با بیان اینکه حفظ جان شهروندان اولویت نخست این هیات است اظهار کرد: با برگزاری دورههای آموزشی مدیریت اماکن آبی، تلاش بر این است که ضریب ایمنی استخرها به حداکثر رسیده و شاهد هیچگونه حادثه غرقشدگی در این اماکن نباشیم.
وی افزود: در حال حاضر استخرهای خوزستان تحت پوشش نظارتی قرار دارند و از نظر تعداد ناجیان غریق، تجهیزات کمکهای اولیه و دسترسی به اورژانس در شرایط مطلوبی هستند؛ با این حال وظیفه مدیران اماکن آبی، استقرار مستمر ناجیان و نظارت دقیق بر محیط استخر است.
رییس هیات نجات غریق خوزستان با اشاره به معضل غرقشدگی در رودخانههای استان تصریح کرد: چالش اصلی خوزستان، حوادث روزانه در رودخانهها است.
وی با تاکید بر اینکه اقدامات انجام شده برای توسعه نجات غریق در سواحل خوزستان کافی نبوده است گفت: با وجود حمایتهای صورت گرفته از طرحهای نجات غریق ساحلی، همچنان در اجرای کامل دستورالعملها و مصوبات مرتبط، عقبماندگیهایی وجود دارد که باید جبران شود.
جشان زاده خواستار توجه جدی مسئولان به نیازهای این حوزه شد و خاطرنشان کرد: تامین حقوق قانونی ناجیان غریق فعال در سواحل و تجهیز مناطق پرخطر به امکانات ایمنی، از ضرورتهای انکارناپذیر برای کاهش تلفات است.
وی تاکید کرد: توسعه استخرهای استاندارد و ارائه خدمات باکیفیت بهداشتی در این اماکن، میتواند بهعنوان یک راهکار بازدارنده، تمایل شهروندان به شنا در رودخانههای ناامن را کاهش دهد و این امر مستلزم همکاری دستگاههای اجرایی برای توسعه زیرساختهای آبی استان است.
رییس هیات نجات غریق و غواصی خوزستان با اشاره به کاهش ۱۰ و بیست و دو درصدی آمار غرق شدگی سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال قبل از آن، این کاهش را ناشی از اجرای طرح حضور نجات غریقها در شیوه نامه مدیریت یکپارچه سواحل و دریا دانست.
امید جشانزاده افزود: امسال، اما هنوز امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای این طرح و حضور ناجیان در شناگاهها اختصاص نیافته است.
با وجود تاکیدات استاندار و لزوم بکارگیری حداقل ۳۰۰ ناجی در شناگاههای استان خوزستان و تکلیف شهرداریها این موضوع امسال هنوز اجرایی نشده است.
وی تذکر ناجیان، گشت زنی در شناگاهها و نجات غرق شدگان را از عوامل کاهش ۸۹ درصدی غرق شدگان در سال گذشته در مقایسه با سال ۱۴۰۳ دانست.
استان خوزستان با داشتن رودخانههای متعدد و سواحل آبی فراوان، یکی از استانها پرخطر در بحث غرقشدگی است.