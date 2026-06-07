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با وارد مدار شدن چاه جدید روستاهای قلعهملک و سواران تا پایان تیرماه، زنجیره تامین آب روستاهای شهرستان فریدن تکمیل شده و آبرسانی سیار به طور کامل در این شهرستان حذف میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیر امور آب و فاضلاب فریدن با بیان اینکه جمعیت تحت پوشش این دو روستا ۳۰۰ نفر است گفت: این چاه با عمق ۴۰ متر و آبدهی ۵ لیتر بر ثانیه حفر شده است که در مقایسه با نیاز آبی ۳ لیتر بر ثانیهای این دو روستا، ظرفیت مناسبی برای تامین آب آشامیدنی پایدار ساکنان منطقه دارد.
محمد حسین کریمی اعتبار این طرح را ۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: برای تکمیل طرح آبرسانی به روستاهای قلعه ملک و سواران، اجرای ۴ کیلومتر خط انتقال پیشبینی شده است.
وی افزود: برای تقویت زیرساختهای تامین آب روستایی، در اواخر سال گذشته سه منبع جدید تامین آب، وارد مدار بهرهبرداری شد که شامل چاه شهر داران با آبدهی ۳۰ لیتر بر ثانیه برای کمک به تامین آب روستاهای نماگرد و قفر، چاه روستای چهلخانه با آبدهی ۷ لیتر بر ثانیه و چاه روستای بادجان با آبدهی ۱۰ لیتر بر ثانیه بوده است.