۲ هزار و ۶۷۵ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به ارزش بیش از ۸۵ میلیارد و ۹۸۶ میلیون تومان از طریق صندوق امداد ولایت به مددجویان و نیازمندان استان پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: ۲ هزار و ۶۷۵ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به ارزش بیش از ۸۵ میلیارد و ۹۸۶ میلیون تومان از طریق صندوق امداد ولایت به مددجویان و نیازمندان استان پرداخت شد.

روشن سرشت با اشاره به عملکرد صندوق امداد ولایت در سال گذشته، افزود: صندوق امداد ولایت به عنوان بازوی حمایتی کمیته امداد در حوزه قرض‌الحسنه، نقش مهمی در رفع مشکلات معیشتی، اشتغال، درمان و سایر نیاز‌های ضروری مددجویان و نیازمندان ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه پرداخت وام قرض‌الحسنه به‌صورت مستمر از طریق صندوق امداد ولایت و با هم‌افزایی یک بانک دیگر انجام می‌شود، افزود: صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت استان در کنار رعایت موازین و مقررات بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه و معوض خود را با هدف گره‌گشایی از مشکلات خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد استان و سایر نیازمندان پرداخت می‌کند.

روشن سرشت با تشریح راهبرد‌های تحولی صندوق امداد ولایت در سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: تحقق کامل برنامه‌های پیش‌بینی شده استان در سرفصل «قرض ماندگار»، تدوین برنامه‌های تبلیغی و ترویجی برای توسعه فرهنگ قرض‌الحسنه، افزایش انعقاد تفاهم‌نامه‌های هم‌افزایی و هدایت ظرفیت‌های مالی و اعتباری خیران و نیکوکاران در جهت رفع مشکلات نیازمندان از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌رو است.

وی ادامه داد: توسعه و ترویج خدمات غیرحضوری، تکریم ارباب رجوع، اطلاع‌رسانی و تبیین خدمات صندوق درون و برون‌سازمانی، تأمین منابع استانی برای پرداخت تسهیلات به مددجویان از طریق پیگیری وصول اقساط و جذب سپرده‌های خیران و همچنین آموزش، نظارت و ارزیابی عملکرد عاملان صندوق و ادارات از دیگر اولویت‌های صندوق امداد ولایت در سال جاری خواهد بود.

روشن سرشت با قدردانی از مشارکت مردم خیر و نیکوکار استان در ترویج سنت حسنه قرض‌الحسنه، اظهار داشت: مشارکت خیران در برنامه‌های اجرایی این نهاد از طریق سپرده‌گذاری در صندوق امداد ولایت، در کنار ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه، زمینه تأمین منابع مالی و رفع نیاز خانواده‌های تحت حمایت را بیش از پیش فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: با مشارکت هرچه بیشتر خیران و توسعه فرهنگ قرض‌الحسنه، می‌توان زمینه توانمندسازی خانواده‌های نیازمند و رفع مشکلات آنان را به شکل مؤثرتری فراهم کرد.

صندوق امداد ولایت از سال ۱۳۹۵ با مجوز و تصویب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز کرده و هم‌اکنون در تمامی استان‌های کشور دارای شعبه فعال بوده و خدمات قرض‌الحسنه خود را به نیازمندان ارائه می‌کند.

مددجویان تحت حمایت کمیته امداد جمعیتی نزدیک به ۵۱ هزار نفر هستند که از این تعداد ۱۸ هزار و ۸۴۹ نفر سالمند و ۲ هزار بیمار سخت درمان هستند و ۱۵ هزار و ۵۷۸ خانوار معادل ۵۶ درصد در روستا‌ها زندگی می‌کنند.

۳۱ هزار و ۴۶۸ نفر معادل ۶۶.۹ درصد از کل مددجویان کمیته امداد استان از زنان سرپرست خانوار هستند که از حمایت‌های مختلف این نهاد بهره‌مند می‌شوند.

چهار هزار و ۹۳۰ فرزند محسنین هم اکنون تحت حمایت کمیته امداد استان هستند و ۳۱ هزار و ۴۵۷ حامی در حال حاضر در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین با کمیته امداد همکاری می‌کنند.