به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عبدالمهدی نصیرزاده در سفر به شهرکرد گفت: برای آغاز این طرح، تخصیص ۱۰ میلیارد تومان اعتبار ملی اخذ شده است.

وی افزود: این استان از ظرفیت‌های قابل توجهی در کشتی فرنگی برخوردار است، اما به دلیل کمبود زیرساخت‌ها و امکانات، برخی قهرمانان و استعداد‌های ورزشی آن به سایر استان‌ها مهاجرت کرده‌اند.

نائب رئیس فدراسیون کشتی ایران همچنین از آمادگی برای تأمین تجهیزات تخصصی از جمله تشک کشتی، سالن بدنسازی، اتاق فیزیوتراپی و سایر امکانات مورد نیاز برای این مجموعه خبر داد.