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نائب رئیس فدراسیون کشتی ایران از برنامهریزی برای تبدیل سالن المپیک شهرکرد به کمپ اردوهای تیمهای ملی کشتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عبدالمهدی نصیرزاده در سفر به شهرکرد گفت: برای آغاز این طرح، تخصیص ۱۰ میلیارد تومان اعتبار ملی اخذ شده است.
وی افزود: این استان از ظرفیتهای قابل توجهی در کشتی فرنگی برخوردار است، اما به دلیل کمبود زیرساختها و امکانات، برخی قهرمانان و استعدادهای ورزشی آن به سایر استانها مهاجرت کردهاند.
نائب رئیس فدراسیون کشتی ایران همچنین از آمادگی برای تأمین تجهیزات تخصصی از جمله تشک کشتی، سالن بدنسازی، اتاق فیزیوتراپی و سایر امکانات مورد نیاز برای این مجموعه خبر داد.