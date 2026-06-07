به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان از اجرای مرحله نخست آزادسازی املاک در مسیر طرح مرکز محله میاندوآب این منطقه خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۶۰۰ متر مربع از املاک واقع در مسیر این طرح با اعتبار بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال تملک و آزادسازی شده تا زمینه راه اندازی یک پاتوق شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان فراهم شود.

جواد کشانی افزود: اجرای طرح مرکز محله میاندوآب یکی از طرح‌های مهم عمرانی و اجتماعی منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان است که با هدف ارتقای سیما و منظر شهری، افزایش کیفیت فضا‌های عمومی و بهبود شرایط زندگی شهروندان در محله قائمیه-دنبه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این طرح با رویکرد محله‌محوری و در راستای ایجاد فضا‌های عمومی پویا و در دسترس برای شهروندان اجرا می‌شود و می‌تواند نقش مؤثری در افزایش تعاملات اجتماعی، ارتقای حس تعلق محله‌ای و تقویت نشاط اجتماعی در این محدوده ایفا کند.

کشانی ادامه داد: توسعه متوازن محلات، ارتقای کیفیت فضا‌های عمومی و توجه به نیاز‌های شهروندان از مهم‌ترین رویکرد‌های مدیریت شهری در منطقه ۱۳ است و اجرای طرح‌های مرکز محله نیز با همین هدف دنبال می‌شود.

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان گفت: آزادسازی دیگر املاک مورد نیاز طرح نیز در دستور کار قرار دارد و پس از تکمیل مراحل تملک، عملیات اجرایی بخش‌های بعدی طرح با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.