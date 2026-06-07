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۶۰۰ متر مربع از املاک طرح مرکز محله میاندوآب در اصفهان آزاد سازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان از اجرای مرحله نخست آزادسازی املاک در مسیر طرح مرکز محله میاندوآب این منطقه خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۶۰۰ متر مربع از املاک واقع در مسیر این طرح با اعتبار بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال تملک و آزادسازی شده تا زمینه راه اندازی یک پاتوق شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان فراهم شود.
جواد کشانی افزود: اجرای طرح مرکز محله میاندوآب یکی از طرحهای مهم عمرانی و اجتماعی منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان است که با هدف ارتقای سیما و منظر شهری، افزایش کیفیت فضاهای عمومی و بهبود شرایط زندگی شهروندان در محله قائمیه-دنبه در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: این طرح با رویکرد محلهمحوری و در راستای ایجاد فضاهای عمومی پویا و در دسترس برای شهروندان اجرا میشود و میتواند نقش مؤثری در افزایش تعاملات اجتماعی، ارتقای حس تعلق محلهای و تقویت نشاط اجتماعی در این محدوده ایفا کند.
کشانی ادامه داد: توسعه متوازن محلات، ارتقای کیفیت فضاهای عمومی و توجه به نیازهای شهروندان از مهمترین رویکردهای مدیریت شهری در منطقه ۱۳ است و اجرای طرحهای مرکز محله نیز با همین هدف دنبال میشود.
مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان گفت: آزادسازی دیگر املاک مورد نیاز طرح نیز در دستور کار قرار دارد و پس از تکمیل مراحل تملک، عملیات اجرایی بخشهای بعدی طرح با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.