فرماندار مهران از برگزاری جلسه ستاد اربعین با هدف تسهیل تردد زائران در دهه اول محرم خبر داد و گفت: مواکب خدماتی از سوم محرم در این شهرستان مستقر می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «حیدر نعمتی» فرماندار مهران در جلسه ستاد اربعین به منظور تسهیل تردد زائران در دهه اول محرم در شهرستان مهران با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای میزبانی از زائران حسینی گفت: با هماهنگی‌های انجام شده، موکب‌های خدماتی از سوم محرم در این شهرستان مستقر و فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

صالحیان معاون سیاسی امنیتی استاندار نیز در این نشست بر اهمیت تکمیل زیرساخت‌های اربعین در مدت زمان باقی مانده تأکید کرد.

وی افزود: تأمین آب آشامیدنی و یخ بهداشتی، برنامه‌ریزی برای جابجایی زائران، تأمین ناوگان حمل و نقل عمومی و نظارت بر ایمنی راه‌ها در دستور کار مسئولان استان قرار گرفته است.

صالحیان تصریح کرد: آب سرد بهداشتی در بحث حمل و نقل و مواکب برنامه‌ریزی شده تا سفری راحت و ایمن برای زائران فراهم شود.