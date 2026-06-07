یک جوان ایلامی موفق به طراحی و ساخت نمونه اولیه خودروی باگی شد که هزینه تولید آن حدود یک دهم نمونه‌های مشابه خارجی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ یک جوان ایلامی با تکیه بر دانش فنی و توان داخلی، موفق به طراحی و ساخت نمونه اولیه یک خودروی باگی شده است.

این خودرو که برای تردد در مسیر‌های ناهموار و شرایط آفرود طراحی شده، دارای گیربکس پنج دنده بوده و مراحل اولیه ساخت و آزمایش‌های فنی را پشت سر می‌گذارد.

شکری سازنده این طرح گفت: در فرآیند طراحی و ساخت، از یک نمونه خارجی الگوبرداری کرده‌ایم، اما با استفاده از ظرفیت‌های موجود و بومی‌سازی بخش‌هایی از طرح، توانسته‌ایم هزینه تولید را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم.

به گفته وی، هزینه ساخت این خودرو در مقایسه با نمونه‌های مشابه خارجی حدود یک دهم برآورد می‌شود که می‌تواند زمینه توسعه و استفاده گسترده‌تر از این محصول را فراهم کند.

طراح این خودرو با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای توسعه طرح افزود: این محصول اکنون در مرحله نمونه اولیه قرار دارد و در صورت حمایت مسئولان و سرمایه‌گذاران، امکان ارتقای فنی، تکمیل فرآیند تولید و ورود به مرحله تولید انبوه را خواهد داشت.

شکری اظهار کرد: تولید انبوه این خودرو علاوه بر جلوگیری از خروج ارز برای واردات نمونه‌های مشابه، می‌تواند زمینه اشتغال‌زایی برای جوانان متخصص استان را نیز فراهم کند.

کارشناسان معتقدند حمایت از ایده‌های نوآورانه و طرح‌های فناورانه جوانان، نقش مهمی در توسعه تولید داخلی و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی خواهد داشت.