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۴۰۰ تن هندوانه جهرم راهی بازارهای خارجی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم از تداوم صادرات محصولات کشاورزی این شهرستان به بازارهای هدف خارجی خبر داد و گفت: با وجود برخی محدودیتهای تجاری و اختلال در مسیرهای حملونقل در یک ماه گذشته بیش از ۴۰۰ تن هندوانه تولیدی جهرم به بازارهای خارجی صادر شده است.
سجاد قناعتیان افزود: توسعه صادرات محصولات کشاورزی نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد ارزش افزوده دارد و مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان جهرم برای تسهیل فرآیند صادرات و رفع موانع موجود اقدامات لازم را انجام داده است.
او ادامه داد: هندوانه و جانا از محصولات باکیفیت و صادراتی جهرم هستند که به دلیل برخورداری از استانداردهای لازم، همواره مورد توجه بازارهای هدف از جمله گرجستان قرار دارند و صادرات آنها به رونق اقتصادی بخش کشاورزی کمک میکند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم بیان کرد: تمامی محمولههای صادراتی پیش از بارگیری توسط محمدعلی جهرمی کارشناس قرنطینه شهرستان مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفته است و پس از تأیید کیفیت و انطباق با ضوابط کشورهای مقصد، مجوز صادرات دریافت میکنند و همچنین فرآیند بارگیری و ارسال محمولهها بهصورت مستمر پایش میشود.