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فرمانده انتظامی جهرم از کشف ۲۸ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرهنگ علیاصغر محمدپور گفت: در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی، مأموران انتظامی این فرماندهی هنگام گشتزنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه تریلی حمل تانکر سوخت مشکوک و برای بررسی دقیقتر آن را متوقف کردند.
او افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو موفق به کشف ۲۸ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز شدند.
فرمانده انتظامی جهرم با اشاره به اینکه ارزش محموله کشف شده برابر نظر کارشناسان ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل روانه دادسرا شد.