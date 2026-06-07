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آیین رونمایی از کتاب «مکتب امام راحل و شهید» با حضوری جمعی از نویسندگان و پژوهشگران در سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حسین بغدادی، نویسنده و پژوهشگر این اثر، گفت: کمتر اثری را میتوان یافت که همه ابعاد شخصیتی، فکری و راهبردی رهبران انقلاب اسلامی را در یک مجموعه گرد آورده باشد.
وی افزود: نام این کتاب نیز بر همین اساس انتخاب شده است، زیرا مکتب امامین انقلاب تنها یک مکتب نظری یا صرفاً یک مکتب عملیاتی نیست، بلکه مجموعهای از جهانبینی، ایدئولوژی و استراتژی را در بر میگیرد.
مولف این اثر گفت: تلاش ما این بوده است که مفاهیمی همچون توحید، اسلام ناب، استکبارستیزی و دیگر کلیدواژههای اصلی این مکتب، در قالب یک هندسه فکری منسجم ارائه شود.
وی افزود: کتاب مکتب امام راحل و شهید حاصل چندین سال فعالیت پژوهشی و همکاری جمعی از استادان و محققان حوزه علمیه است و تلاش شده مهمترین و راهبردیترین بیانات امامین انقلاب به صورت مستند گردآوری و در قالبی منظم ارائه شود.
آقای حسین بغدادی گفت: در بعد علمی تلاش شده است امامین انقلاب به عنوان اندیشمندانی صاحب مکتب و نظریهپرداز معرفی شوند و برای این منظور آثار و دیدگاههای متعددی از متفکران شرق و غرب مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: از منظر آموزشی هدف آن بوده که به جای ارائه منابع پراکنده، یک مسیر مطالعاتی منسجم برای مخاطبان طراحی شود و در بخش کاربردی نیز مباحث کتاب در بستر نبرد تمدنی و تقابل اندیشهای با نظام سلطه تبیین شده است.
نویسنده کتاب گفت: این کتاب برای همه علاقهمندان به آرمانهای انقلاب اسلامی، بهویژه جوانان و نخبگان تدوین شده است و درسهای هشتگانه آن متناسب با سطوح مختلف مخاطبان تنظیم شده است.
وی افزود: «مکتب امام راحل و شهید» حاصل یک کار فردی نیست، بلکه محصول یک جریان علمی و پژوهشی در حوزه علمیه است.