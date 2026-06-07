به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از وبدا نسبت موارد دارای علائم عفونت‌های تنفسی در هر دو گروه مراجعان سرپایی و بستری افزایش یافته است به‌طوری که ۵.۳ درصد از مراجعان سرپایی دارای علائم شبه‌آنفلوانزا (ILI) و ۷ درصد از مراجعان بستری دارای علائم عفونت حاد تنفسی شدید (SARI) بوده‌اند.

در چارچوب نظام مراقبت دیده‌وری، از میان ۱۴۴ نمونه تنفسی اخذ شده از بیماران دارای علائم ILI یا SARI، درصد مثبت آزمایش PCR آنفلوانزا ۳.۴ درصد گزارش شده است.

در هفته مورد بررسی، نسبت نمونه‌های مثبت آنفلوانزا در بیماران بستری کاهش یافته، اما در بیماران سرپایی افزایش داشته است. این در حالی است که نسبت مثبت آنفلوانزا در هفته مشابه سال قبل ۱.۵ درصد بوده است.

همچنین نسبت نمونه‌های مثبت کووید-۱۹ همچنان در سطح پایین گزارش شده و به مراتب کمتر از مدت مشابه سال قبل است؛ به‌طوری که این شاخص در هفته مشابه سال گذشته ۷.۹ درصد ثبت شده بود.

بر اساس داده‌های نظام مراقبت غیردیده‌وری آزمایشگاهی، در هفته یازدهم سال ۱۴۰۵، استان البرز با ۱۳.۲ درصد موارد مثبت آنفلوانزا، بالاتر از آستانه هشدار بالای (۱۰ درصد) قرار گرفته است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: ۳۹.۸ درصد از موارد مثبت آنفلوانزا مربوط به گروه سنی کودکان بوده که شامل ۱۰.۱ درصد در گروه سنی زیر ۲ سال، ۱۰.۸ درصد در گروه سنی ۲ تا ۵ سال و ۱۸.۹ درصد در گروه سنی ۶ تا ۱۵ سال است.