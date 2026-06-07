به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان کشور در نشست هم‌اندیشی با جمعی از هنرمندان تایباد گفت: در یک سال گذشته، پرونده ۶۲۷ هنرمند در سطح کشور در این شورا مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که به ۵۲۴ نفر درجه هنری اعطا شد.

ابوالفضل صادقی نژاد افزود: از این تعداد هنرمند، ۸۸ نفر درجه یک، ۱۵۶ نفر درجه دو، ۱۵۸ نفر درجه سه، ۹۹ نفر درجه چهار و ۲۳ نفر درجه پنج هنری را دریافت کردند.

وی با اشاره به سازوکار شورای ارزشیابی هنرمندان کشور ادامه داد: پرونده‌ها و مستندات ارسالی هنرمندان رشته‌های مختلف فرهنگی و هنری از سمت شهرستان‌ها و استان‌های کشور در کمیته‌های تخصصی دبیرخانه این شورا توسط ۳ کارشناس خبره بررسی می‌شود و به افراد واجد شرایط، درجه هنری اختصاص می‌یابد.

نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان کشور گفت: نمایندگانی از وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه، فرهنگستان هنر، سازمان صداوسیما و فرهنگستان ادب در این شورا عضویت دارند و درجه‌های هنری یک، دو، سه، چهار و پنج به ترتیب معادل با سطوح دکترا، کارشناسی ارشد، کارشناسی، کاردانی و دیپلم هستند.

صادقی نژاد افزود: هنرمندان بالای ۴۰ سال سن مشمول ارزشیابی می‌شوند و پس از درجه هنری می‌توانند از مزایایی همچون طرح تکریم هنرمندان، عضویت در صندوق اعتباری هنر، بیمه تکمیلی، تسهیلات درمان، سفر‌های داخلی و ورود به موسسه هنرمندان پیشکسوت بهره‌مند شوند.

وی بیان کرد: هدف اصلی از نشست‌های صمیمانه با اصحاب فرهنگ و هنر در شهرستان‌ها و استان ها، تبیین و معرفی شورای ارزشیابی هنرمندان کشور و آئین نامه‌های شورای انقلاب فرهنگی می‌باشد که باعث بازخورد مثبت و رضایت نسبی در بین هنرمندان مناطق گوناگون شده است.

وی تصریح کرد: همچنین در این نشست‌ها که از سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شمار می‌آید، با هنرمندان پیشکسوت، دغدغه‌ها و زیست بوم فرهنگی شهرستان‌ها آشنا می‌شویم و قول مساعد می‌دهیم که پرونده‌های خراسان رضوی در مدت زمان ۳ ماه بررسی و نهایی شوند.

صادقی نژاد خاطرنشان کرد: استان خراسان رضوی دارای ظرفیت شایسته‌ای در حوزه موسیقی، نمایش، هنر‌های تجسمی و سینما است و استادانی همچون مرحومان نظرمحمد سلیمانی در تایباد، قربان سلیمانی در قوچان، نورمحمد درپور در تربت جام و غلامحسین سمندری در باخرز در حقیقت مفاخر خطه خراسان هستند.

شهرستان ۱۴۸ هزار نفری تایباد دارای ۱۰ انجمن فعال فرهنگی و هنری زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.