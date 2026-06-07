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معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری گفت: زائران در قالب پویش طواف و ختم قرآن به نیابت از رهبر شهید تا شنبه ۱۶ خرداد، ۸ هزار و ۱۱۸ طواف نیابتی، هزار و ۵ ختم قرآن انفرادی، ۳۰ هزار ختم قرآن دسته جمعی و ۸۷۰ هزار ختم صلوات هدیه به روح مطهر امام شهید انجام دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین رکن الدینی با اعلام موفقیتآمیز بودن برنامههای حج امسال، تأکید کرد که علیرغم فراز و نشیبهای موجود، زنجیره فعالیتهای فرهنگی از نخستین روزهای حضور زائران در مدینه تا روزهای پایانی در مکه مکرمه باانسجام و دقت برقرار بود.
وی افزود: در حج ۱۴۰۵، ارتقای سطح آگاهی حجاج محور اصلی فعالیتها بود و ۸۳ محفل انس و معرفت با حضور سخنرانان برجسته در مکه و مدینه برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین رکن الدینی به برگزاری زیارتهای دوره ویژه اشاره کرد و گفت: ۷۲ نوبت بازدید هدفمند از اماکن تاریخی و مذهبی با هدف بازخوانی تاریخ صدر اسلام برگزار شد. همچنین برگزاری ۵۹ جلسه مکه شناسی و مدینهشناسی برای تبیین جایگاه جغرافیای وحی از دیگر برنامههای اجرا شده بود که با استقبال گسترده زائران فرهیخته همراه بود.
معاون فرهنگی بعثه با اشاره به اینکه یکی از شاخصترین برنامههای امسال، برگزاری ۱۱ همایش علمی با عنوان کلی «حج در اندیشه مقام معظم رهبری (رهبر شهید)» بود، اظهار داشت: در این همایشها که با حضور نخبگان و زائران برگزار شد، مقالات علمی متعددی ارائه و از صاحبان آثار برتر تجلیل به عمل آمد. این نشستها گامی بلند در جهت تبیین نگاه تمدنسازامامِ شهید به فریضه حج محسوب میشد.
حجت الاسلام والمسلمین رکن الدینی با اشاره به اینکه در حوزه فعالیتهای نوین معنوی، ۴ پویش بزرگ با مشارکت گسترده زائران به ثبت رسید، اظهار داشت: زائران در قالب پویش طواف و ختم قرآن به نیابت از رهبر شهید تادیشب (شنبه ۱۶ خرداد)، ۸ هزار و ۱۱۸ طواف نیابتی، هزار و ۵ ختم قرآن انفرادی، ۳۰ هزار ختم قرآن دسته جمعی و ۸۷۰ هزار ختم صلوات هدیه به روح مطهر امام شهید انجام دادند و در سامانه این پویش به ثبت رسید.
وی افزود: پویش طواف و ختم قرآن به نیابت از جاماندگان نیز با توجه به عدم حضور ۵۶ هزار زائر منتظر توسط حجاج حاضر در مکه به نیابت از این مشتاقان، برگزار شد. همچنین دو پویش نامه به فرزندم و زیارت نیابتی از جاماندگان و دلدادگان در ایام غدیر در سرزمین وحی از دیگر برنامههایی بود که انجام شد.
وی به برگزاری ۹ مسابقه علمی در موضوعات مختلف برای زائران فرهیخته در سطح کشور اشاره کرد و گفت: حدود ۱۲۰ کاروان در این مسابقات شرکت و جوایزشان را دریافت کردند.
وی با اشاره به اینکه مراسم تجلیل از خانواده شهدای دو شهید به بالا امسال هم اجرا شد، افزود: فراخوان جشنواره میقات از آغاز ثبت نام حج ۱۴۰۵ اعلام شد و فرصت ارسال آثار در شش محور عکس، شعر، دلنوشته، سفرنامه، فیلم مستند و پادکست تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵ همچنان وجود دارد و زائران علاقمند میتوانند آثار خود را برای این جشنواره ارسال کنند و ان شاءالله این جشنواره در مرداد ماه در تهران برگزار خواهد شد.