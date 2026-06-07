پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت از آغاز کشت پنبه در سطح ۴هزار هکتار مزارع این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مهدی یوسفی گفت: کشت پنبه در شهرستان زرین دشت تا اواخر خرداد ماه ادامه دارد.
او با اشاره به اهمیت محصول پنبه در الگوی کشت منطقه بیان کرد: با فراهم شدن شرایط مناسب آب و هوایی و انجام اقدامات ترویجی و فنی، عملیات کشت پنبه در شهرستان انجام میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت ادامه داد: تاکنون کشت پنبه در سطح ۱۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان انجام شده است و بیش از ۸۰ درصد از اراضی کشت پنبه به صورت مکانیزه است.
یوسفی افزود: ارقام کشت شده ایرانی در شهرستان، گلستان، ساجدی، ارمغان، لطیف و ارقام وارداتی لیدر، ماکسا و کاریسما است.
او افزود: برای سال زراعی جاری، سطحی افزون بر ۴ هزار هکتار به کشت پنبه اختصاص یافته است که پیشبینی میشود از این سطح حدود ۱۴ هزار تن وش پنبه تولید و به بازار عرضه شود.
یوسفی از کشاورزان خواست با رعایت توصیههای کارشناسی، استفاده از بذرهای گواهیشده و مدیریت صحیح مزرعه، برای دستیابی به تولید پایدار و اقتصادی گام بردارند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت در پایان گفت: با بیان اینکه پنبه یکی از محصولات اقتصادی و راهبردی شهرستان به شمار میرود، کارشناسان جهاد کشاورزی در طول فصل زراعی با ارائه توصیههای فنی، نظارت بر مراحل کاشت، داشت و برداشت و ترویج استفاده از ارقام مناسب در کنار کشاورزان خواهند بود تا زمینه افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول فراهم شود.