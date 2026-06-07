برگزاری رقابتهای کاراته دانشجویان جهان از فردا
رقابتهای کاراته دانشجویان قهرمانی جهان از فردا در برزیل برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ایران با ترکیب ۱۲ ورزشکار در دو بخش مردان و زنان راهی رقابتهای کاراته دانشجویان جهان شده است و از فردا ۱۸ خرداد به مصاف رقبای خود می رود.
ترکیب تیم ملی کاراته دانشجویی اعزامی به مسابقات جهانی به شرح زیر است:
تیم بانوان:
ملیکا عزتی (کاتا انفرادی)
ستاره زارعی (۵۰- کیلوگرم)
فاطمه یوسفی دهنوی (۵۵- کیلوگرم)
بیتا ذوقیان (۶۱- کیلوگرم)
فرنوش نورصبحی (۶۸- کیلوگرم)
آتنا محبوب بشری (۶۸+ کیلوگرم)
تیم آقایان:
محمد مهدی شجاعی (کاتا انفرادی)
محمدرضا اسمعیلی خانی (۶۰- کیلوگرم)
حسین وفا (۶۷- کیلوگرم)
امیرعباس بیگ محمدلو (۷۵- کیلوگرم)
وهاب شاهمیر (۸۴-کیلوگرم)
محسن صفرنژاد (۸۴+کیلوگرم)
همچنین منصور صاحب الزمانی به عنوان سرپرست و سرمربی، علیرضا کتیرایی و ندا بروشک به عنوان مربیان کومیته هدایت این تیم را برعهده خواهند داشت.
ایران آخرین بار در سال ۲۰۱۸ در این پیکارها شرکت کرد و با کسب یک طلا، ۴ نقره و ۵ برنز عنوان نایب قهرمانی را بدست آورد.