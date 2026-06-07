به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ایران با ترکیب ۱۲ ورزشکار در دو بخش مردان و زنان راهی رقابت‌های کاراته دانشجویان جهان شده است و از فردا ۱۸ خرداد به مصاف رقبای خود می رود.

ترکیب تیم ملی کاراته دانشجویی اعزامی به مسابقات جهانی به شرح زیر است:

تیم بانوان:

ملیکا عزتی (کاتا انفرادی)

ستاره زارعی (۵۰- کیلوگرم)

فاطمه یوسفی دهنوی (۵۵- کیلوگرم)

بیتا ذوقیان (۶۱- کیلوگرم)

فرنوش نورصبحی (۶۸- کیلوگرم)

آتنا محبوب بشری (۶۸+ کیلوگرم)

تیم آقایان:

محمد مهدی شجاعی (کاتا انفرادی)

محمدرضا اسمعیلی خانی (۶۰- کیلوگرم)

حسین وفا (۶۷- کیلوگرم)

امیرعباس بیگ محمدلو (۷۵- کیلوگرم)

وهاب شاهمیر (۸۴-کیلوگرم)

محسن صفرنژاد (۸۴+کیلوگرم)

همچنین منصور صاحب الزمانی به عنوان سرپرست و سرمربی، علیرضا کتیرایی و ندا بروشک به عنوان مربیان کومیته هدایت این تیم را برعهده خواهند داشت.

ایران آخرین بار در سال ۲۰۱۸ در این پیکار‌ها شرکت کرد و با کسب یک طلا، ۴ نقره و ۵ برنز عنوان نایب قهرمانی را بدست آورد.