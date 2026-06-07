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استاندار در سفر به شهرستان گلشن درنشست از تخصیص اعتبارویژه برای تسریع در روند ساخت پل ورودی این شهرخبرداد.
به گزارش خبر گزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، منصور بیجار استاندارگفت:امروز در خدمت مردم عزیز، علما، معتمدین و نخبگان بودیم. در جلسات مطرح شده، گلایههایی در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به ویژه در خصوص کمبود آب در برخی نقاط و افت ولتاژ برق مطرح شد که مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار پس از پایان نشست با جمعی از علما، معتمدین، نخبگان و فرهنگیان شهرستان گلشن و همچنین بازدید از روند ساخت پل ورودی این شهرستان به تشریح مصوبات این سفر پرداخت و با اشاره به بازدید میدانی از طرحهای اقتصادی و عمرانی منطقه، ضمن قدردانی از همراهی، بصیرت و وحدت مردم شهرستان گلشن و همچنین همکاری نیروهای نظامی و انتظامی در تأمین امنیت و مشارکت در فعالیتهای عمرانی، افزود: در این نشست تصمیمات خوبی اتخاذ شد. رسیدگی به مسائل فضای شهری، قنوات، احداث سالن ورزشی بانوان، رفع تنش آبی و مشکل افت ولتاژ برق در دستور کار ویژه قرار گرفت.
وی با بیان اینکه مقرر شده فرماندار گلشن با همکاری کمیته برنامهریزی و مجموعه حاکمیت، ظرف کمتر از یک هفته اولویتهای توسعه این شهرستان را جمعبندی کند، تصریح کرد: به زودی جلسهای با حضور همه مدیران و اعضای شورای برنامهریزی توسعه استان در مرکز استان برگزار میشود. با توجه به اینکه شاخصهای شهرستان گلشن پایینتر از متوسط استان است، تلاش میکنیم منابع را به صورت ویژه به این شهرستان تخصیص دهیم.
ستاندار در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه پل ورودی شهر گلشن اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این پروژه با تلاش پیمانکار و کارفرما علیرغم محدودیتهای مالی، پیشرفت خوبی داشته است. امروز تصمیم گرفته شد تا مبالغی طی همین هفته تخصیص یافته و به پروژه ابلاغ شود. پیمانکار محترم نیز قول داده با رفع دغدغه مالی، پروژه را در کمترین زمان ممکن و کمتر از مدت قرارداد، تقدیم مردم عزیز گلشن کند.