مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر از شناسایی و توقف ۳۵ مورد عملیات تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معصومه صفری اوریمی مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر از توقف ۳۵ مورد عملیات تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی قائم‌شهر خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری غیرقانونی زمین‌های زراعی و باغی انجام شده است.

او با بیان اینکه حفظ اراضی کشاورزی از مهم‌ترین اولویت‌های جهاد کشاورزی است، افزود: از مجموع این موارد، چهار مورد مربوط به اراضی زراعی و ۳۱ مورد مربوط به اراضی باغی بوده است که بدون اخذ مجوز‌های لازم اقدام به تغییر کاربری کرده بودند.

صفری اوریمی با اشاره به جزئیات تخلفات انجام شده، گفت: در مجموع یک‌هزار و ۵۹۶ مترمربع عملیات تغییر کاربری غیرمجاز در این اراضی انجام شده بود که شامل احداث ۳۶ مورد بنا به مساحت یک‌هزار و ۶۶ مترمربع، احداث پنج مورد استخر به متراژ ۳۳۰ مترمربع، یک مورد محوطه‌سازی به مساحت ۱۰۰ مترمربع، یک مورد پی‌کنی به مساحت ۱۰۰ مترمربع و هفت مورد دیوارکشی به طول ۵۸۷ متر بوده است که همگی با اخطار قانونی متوقف شد.

او افزود: هرگونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی بدون دریافت مجوز از مراجع ذی‌صلاح ممنوع بوده و با متخلفان طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برخورد خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۱ یگان حفاظت اراضی گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.