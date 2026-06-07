هواشناسی خراسان رضوی درباره وقوع بارش های رگباری و احتمال جاری شدن رواناب و وزش باد شدید و گرد و غبار با احتمال بروز خسارت هشدار زرد صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیش‌ بین هواشناسی خراسان رضوی گفت: از روز دوشنبه تا چهارشنبه هفته جاری بارش‌ های رگباری نواحی مستعد استان به خصوص نیمه شمالی را فرا می‌ گیرد که در برخی نقاط همراه با جاری شدن رواناب خواهد شد.

محمد غیوری‌ خواه افزود: طبق تحلیل آخرین نقشه‌ های هواشناسی در نواحی شرقی وزش باد شدید و در مناطق بادخیز نیمه شرقی و جنوبی استان با کاهش کیفیت هوا و احتمال انتقال ذرات به نواحی مرکزی همراه است.

وی اضافه کرد: وزش باد شدید همراه با گرد و غبار و احتمال بروز خسارت تا پایان هفته جاری در استان وجود دارد و برای این سامانه جوی هشدار سطح زرد صادر شده است.

کارشناس پیش‌ بین خراسان رضوی ادامه داد: همچنین از فردا روند کاهشی دما در استان آغاز می‌ شود.

غیوری‌ خواه گفت: در شبانه روز گذشته فریمان با کمینه دمای ۱۱ درجه سلسیوس خنک‌ ترین و سرخس با دمای روزانه ۳۶ درجه گرمترین نقاط استان بودند. دمای هوای مشهد نیز در این بازه زمانی بین ۱۶ تا ۳۱ درجه سلسیوس متغیر بود.

وی افزود: برای امروز مشهد نیز حداکثر دمای هوا به ۳۴ درجه می‌رسد.