بارش‌های بهاره و تلاش کشاورزان، پیش‌بینی تولید گندم را به حدود ۶۰ هزار تن افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساوه گفت: با بارش‌های بهاره و تلاش کشاورزان، امسال حدود ۶۰ هزار تن گندم تولید خواهد شد.

علیرضا طهماسبی افزود: بیش از ۳۵ هزار هکتار از اراصی شهرستان ساوه امسال به کشت گندم اختصاص یافته است که تقریبا دو برابر سال گذشته تولید گندم خواهیم داشت.

او گفت: در شهرستان ساوه، ۳ مرکز خرید برای دریافت گندم‌های تولیدی کشاورزان برنامه ریزی شده و پیش بینی می‌کنیم، ۵۰ هزار تن گندم توسط این مراکز خریداری شود.

محمودرضا خلیلی معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان ساوه نیز گفت: از مجموع سطح زیر کشت، حدود ۷۵۰۰ هکتار به کشت گندم آبی و مابقی زیر کشت گندم دیم اختصاص دارد که حدود ۲۰ درصد تولید استان مرکزی در شهرستان ساوه صورت می‌گیرد.

امسال پیش بینی می‌شود حدود ۳۵۰ هزار تن گندم از سطح اراضی استان مرکزی برداشت شود.