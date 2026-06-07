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گروه هکری حنظله در پیامی به تمام صهیونیستهای حاضر در سرزمینهای اشغالی شمالی هشدار داد که برای حفظ جان خود، فوری خانههای غصبشده را ترک کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گروه هکری حنظله در پیام جدید خود اعلام کرد: به تمامی ساکنان صهیونیست حاضر در مناطق شمالی سرزمینهای اشغالی هشدار جدی میدهیم که برای حفظ جان خود، فوراً خانههای غصبشده را ترک کنند.
این گروه در ادامه پیام خود تأکید کرده است که تمامی مختصات محرمانه توسط حنظله به یگانهای موشکی جبهه مقاومت منتقل شده و این اهداف بهزودی با موشکهای سنگین مورد اصابت قرار خواهند گرفت.