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مدیر ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه از برنامهریزی برای ایجاد نخستین بانک اطلاعاتی مسافران نابینا و تولید محتوای آموزشی تخصصی توسط خود روشندلان در شهر زیرزمینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هادی زند امروز در نشست تخصصی بررسی راهکارهای ارتقای خدمات فرهنگی و تسهیل تردد نابینایان در شبکه ریلی پایتخت، با تأکید بر دغدغهمندی شرکت بهره برداری مترو تهران برای برقراری عدالت در بهرهمندی از خدمات شهری گفت: یکی از اولویتهای مدیریت ارتباطات، ایجاد بستری مناسب برای حضور بیدغدغه نابینایان در ایستگاهها است که این امر مستلزم شناخت دقیق نیازها و الگوهای رفتاری این قشر در فضای مترو است.
وی با اشاره به زیرساختهای موجود، افزود: در حال حاضر از مجموع ۱۶۳ ایستگاه مترو تهران، ۱۱۸ ایستگاه به مسیرهای بساوایی ویژه تردد روشندلان مجهز شده که مدیریت ارتباطات بر خود واجب میداند با اطلاعرسانی صحیح و آموزشهای مستمر، مسیر بهرهمندی ایمن از مترو را برای این قشر را هموار کند.
مدیر ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه در ادامه این نشست، ایجاد بانک اطلاعاتی از نابینایان مسافر را گامی استراتژیک برای ارائه خدمات بهتر دانست و افزود: با تشکیل این بانک اطلاعاتی، شناسایی الگوهای سفر و نقاط تمرکز تردد روشندلان میسر شده و میتوان برنامههای آموزشی و فرهنگسازی را به صورت هدفمند در ایستگاههای پرتردد اجرا کرد.
عضو هیات مدیره انجمن نابینایان ایران نیز در این نشست با قدردانی از پیشقدم شدن مدیریت ارتباطات مترو در این حوزه، بر اهمیت آموزش همگانی تأکید کرد و گفت: مترو یک شهر زیرزمینی است و باید به تمامی مسافران و پرسنل آموزش داده شود که چگونه با نابینایان تعامل داشته باشند.
اشکان آذر ماسوله خاطرنشان کرد: محتوای آموزشی و فرهنگسازی توسط خود روشندلان تولید شود تا بیشترین اثرگذاری را داشته باشد.
وی اضافه کرد: آموزش نحوه همراهی با نابینا بدون پرسشهای مکرر، اعلام دقیق وضعیت پلهبرقیها و تقویت سامانه صوتی قطار و فرهنگسازی برای استفاده از صندلیهای ویژه معلولان از جمله سرفصلهای مهمی است که باید در قالب تولیدات چندرسانهای به شهروندان و کارکنان ارائه شود.
در پایان این نشست مقرر شد مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه، فرآیند تولید محتوای آموزشی را با مشارکت مستقیم روشندلان آغاز کرده و طرح ایجاد بانک اطلاعاتی مسافران نابینا را جهت ارتقای سطح خدماترسانی در دستور کار قرار دهد.